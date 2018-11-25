مال وأعمال

تباين أداء أسواق المال في دول مجلس التعاون خلال 2017 ففي حين تحسن أداء سوق الكويت بمعدل 11.5 % وسوق مملكة البحرين بنسبة 9.1 % بالمقارنة بالعام 2016، تراجع أداء سوق قطر وسلطنة عمان ودبي وأبوظبي بمعدلات 18.3 % و11.8 % و4.6 % و3.3 % على التوالي، بينما تغير المؤشر العام لسوق المملكة العربية السعودية بنسبة 0.2 % فقط خلال عام 2017.

وبشكل عام، ارتفع الانفاق العام بشقيه الاستثماري والحالي في العام 2017 بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ ارتفاع الانفاق الاستثماري الى 109.9 من 96.2 مليار دولار في العام 2016 أي بحوالي 14.0 % وزاد الانفاق الحالي الى 408.4 مليارات دولار من 396.0 مليار دولار في العام 2016 أي بحوالي بنسبة 3.0 %.

وعلى الرغم من التباين الكبير في حجم الايرادات العامة الا أن السمة المشتركة في جميع دول مجلس التعاون هو الاعتماد على الايرادات النفطية، فتنخفض الايرادات العامة فور انخفاض الايرادات النفطية، في المقابل ترتفع الايرادات الحكومية مع ارتفاع الايرادات النفطية، وعلى الرغم من تزايد أهمية الايرادات المالية غير النفطية فلا تزال أهميتها النسبية تقل بكثير عن الايرادات النفطية ونتيجة لارتفاع أسعار النفط في عام 2017 بنسبة 23.4 % سجلت كل دول المجلس ارتفاعا في ايراداتها العامة وبلغت نسبة الزيادة في جملة ايراداتها 33.7 % مقارنة بانكماش بلغت نسبته 18.8 % في عام 2016.

وانخفضت مساهمة الايرادات النفطية من مجمل الايرادات الحكومية في دول مجلس التعاون من 81.6 % في العام 2013 الى 62.6 % في العام 2017 مقابل زيادة نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية من 19.4 % الى 38.4 % في العام 2017.

