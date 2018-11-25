مال وأعمال

قامت الشركة الأولى للوقود مع مؤسسين اَخرين بتأسيس شركة «ألترا» اللوجيستية برأس مال قدره مليون دينار كويتي.

وتختص الشركة المشار اليها بجميع اعمال النقل البري وتفريغ وتوزيع منتجات الوقود الى محطات الوقود الخاصة والعامة بما يتماشى مع قوانين مؤسسة البترول.

كما تختص الشركة بجميع عمليات النقل المساندة، واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.

ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشكرة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.

