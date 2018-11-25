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مال وأعمال

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«الأولى للوقود» تؤسس شركة لوجيستية بمليون دينار

حسام رجب
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الأحد 25 نوفمبر 2018

قامت الشركة الأولى للوقود مع مؤسسين اَخرين بتأسيس شركة «ألترا» اللوجيستية برأس مال قدره مليون دينار كويتي.
وتختص الشركة المشار اليها بجميع اعمال النقل البري وتفريغ وتوزيع منتجات الوقود الى محطات الوقود الخاصة والعامة بما يتماشى مع قوانين مؤسسة البترول.
كما تختص الشركة بجميع عمليات النقل المساندة، واستغلال الفوائض المالية لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
ويكون للشركة مباشرة الاعمال السابق ذكرها في الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة ويجوز للشكرة أن تمارس أعمالاً مشابهة أو مكملة أو مرتبطة بأغراضها المذكورة.


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