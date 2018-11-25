مال وأعمال

نفى وزير الأشغال الأسبق د.علي العمير ما تم تداوله بشأن انفاق 21 مليار دينار في عهد 6 وزراء أشغال سابقين، لافتاً الى أن مجموع ما تم صرفه لصيانة الطرق بجميع المناطق وشبكات الصرف الصحي ومحطات الضخ وأعمال البلاط وتطوير شبكات الأمطار وازالة الرمال وانشاء وصيانة الطرق بالمناطق الزراعية واللوحات وغيرها كانت بحدود 750 مليوناً خلال 15 سنة بواقع 50 مليون دينار خلال السنة المالية 2018/2019.

واستند العمير في رده عبر «تويتر» على تغريدة عضو مجلس الأمة السابق د. حمد المطر بشأن المبالغ الضخمة التي صرفت على صيانة الطرق والصرف الصحي بواقع 21 مليار دينار في 15 عاماً، أن كتاب وزارة الأشغال الى وكيل وزارة المالية الذي أشار الى أنه تم صرف 750 مليون دينار على عقود الصيانة بواقع 50 مليوناً سنوياً.

وأشار الى أن مكتب وكيل وزارة الأشغال أشار الى ان قطاع الهندسة والصيانة يحتاج الى ميزانية سنوية تقدر بحوالي 50 مليون دينار سنوياً كي يتمكن من النهوض بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه.

وأوضح في سلسلة تغريدات على «تويتر» أنه ووفقاً لكتاب وزارة الأشغال، فان الهدف من أعمال الصيانة هو اطالة العمر الافتراضي للأصول القائمة من طرق وشبكات وجعلها صالحة للاستخدام بشكل جيد لأطول فترة ممكنة مع توفير المزيد من النفقات اذا ما أهملت أعمال الصيانة وظهرت الحاجة لاعادة انشاء تلك الأصول مرة أخرى. وأفاد كتاب العمير وبناء على كتاب وكيل وزارة الأشغال الموجه الى وزارة المالية بأن وزارة الأشغال حاولت مراراً وتكراراً ومن خلال مراسلاتها واجتماعاتها توضيح حالة بعض الطرق ومن بينها الدائري السريع بضرورة صيانتها تجنباً لاتلافها وتطاير الصلبوخ، بالاضافة الى دخول صيانة عدد من المدن والمناطق والضواحي السكنية الجديدة والطرق التي تم انشاؤها والتي تقع ضمن نطاق أعمال الصيانة ولم يتم أخذها بعين الاعتبار.

