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بالتنسيق مع «الطيران المدني»

الجاسم: استعادة استقرار الرحلات من «T4» 


أعلن رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم بأنه بجهود سلطات الطيران المدني وطواقمه الفنية التي ساعدت وتعاونت بالتجهيز الفني لممرات الطائرات بعد أزمة تراكم المياه التي حدثت خلال الأسبوع الماضي فإنه يسرنا ابلاغ عملائنا بأنه واعتباراً من الساعة 11 من مساء يوم الجمعة الموافق 23 نوفمبر2018 تم بالتنسيق مع سلطات الطيران المدني البدء بإعادة تشغيل رحلات الخطوط الجوية الكويتية القادمة والمغادرة من وإلى دول الخليج العربي والدول العربية وأوروبا من خلال مبنى الركاب رقم4 (T4) وهي الرحلات التي كان يتم تشغيلها بانتظام من المبنى نفسه قبل أزمة تراكم مياه الأمطار ما يعني استعادة استقرار رحلاتها وتشغيلها من (T4) مكررين اعتذار الشركة للعملاء الكرام عن أي ازعاج قد تعرضوا له خلال فترة الاستخدام المشترك لمبنى الركاب 1 (T1) ومبنى الركاب 4 (T4) خلال الفترة الماضية شاكرين لهم تفهمهم وتعاونهم متمنين السلامة للجميع.


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