مال وأعمال

اعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للمقاصة خالد الخالد عن تعيين خلدون الطبطبائي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وتأتي هذه الخطوة في اطار حرص مجلس الإدارة على الاستمرار في تطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية التي اعتمدتها الشركة في عام 2016. حيث كان الطبطبائي يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع تكنولوجيا المعلومات ويرأس فريق تطبيق الاستراتيجية الخمسية للشركة منذ تلك الفترة.

ويتمتع الطبطبائي بخبرة واسعة تفوق 18 عاماً في مجال عمليات أسواق المال وتكنولوجيا المعلومات، وهو عضو تنفيذي في اللجنة الثلاثية العليا لتطوير سوق المال والتي ترأسها هيئة أسواق المال. ويتبوأ حاليا عضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية لأمانة الحفظ وعضوية مجلس إدارة الشركة الكويتية العالمية لإيداع الأوراق المالية. وقد ساهم الطبطبائي في تطوير الخطة الاستراتيجية للشركة الكويتية للمقاصة وأشرف على تطوير الجوانب العملية والفنية في الشركة والتي بدورها ساهمت بشكل كبير في ترقية بورصة الكويت في مؤشر فوتسي راسل .

والجدير بالذكر أن الطبطبائي حاصل على شهادتي الماجستير في إدارة نظم المعلومات والبكالوريوس في إدارة الاعمال من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية بالاضافة الى العديد من الشهادات العلمية المتخصصة مثل دبلوم عمليات أسواق المال من المنظمة العالمية لأسواق المال (ICMA).

