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بوسطن - «رويترز»: هبطت أسعار النفط أكثر من 6 في المئة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عام وسط مخاوف من تخمة في المعروض على الرغم من أن منتجين رئيسيين يدرسون خفضا في الانتاج.

وتنمو إمدادات النفط بوتيرة أسرع من الطلب ولتفادي زيادة كبيرة في مخزونات الوقود غير المستخدم على غرار تلك التي حدثت في 2015، تدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» البدء بتقليص الإنتاج بعد اجتماع مزمع في السادس من ديسمبر.

لكن هذا لم يكن له تأثير يذكر حتى الآن في دعم الأسعار التي هبطت بأكثر من 20 في المئة منذ بداية نوفمبر بعد سبعة أسابيع متتالية من الخسائر. وتتجه الأسعار نحو تسجيل أكبر هبوط شهري منذ أواخر 2014.

وتتأثر الأسوق أيضا بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم وأكبر مستهلكي النفط.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاغو «السوق تأخذ في الحسبان تباطؤا اقتصاديا.. هم يتوقعون أن المحادثات التجارية مع الصين لن تسير بشكل جيد» في إشارة إلى محادثات متوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ أثناء قمة مجموعة العشرين الأسبوع القادم.

وأضاف فلين قائلا «السوق لا تعتقد أن أوبك سيكون بمقدورها التحرك بسرعة كافية لتعويض التباطؤ المرتقب في الطلب«.

وهبطت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 3.80 دولارات، أو 6.07 في المئة، لتبلغ عند التسوية 58.80 دولاراً للبرميل بعد أن لامست في وقت سابق من الجلسة 58.41 دولاراً وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2017.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط منخفضة 4.21 دولارات، أو 7.71 في المئة، لتسجل عند التسوية 50.42 دولاراً للبرميل بعد أن سجلت أثناء الجلسة 50.53 دولار وهو أيضا أضعف مستوى لها منذ أكتوبر 2017.

وينهي برنت الأسبوع على خسارة تزيد عن 11 في المئة في حين هبط الخام الأميركي أكثر من 10 في المئة.

وتزايدت مخاوف السوق من ضعف الطلب بعد أن قالت الصين إن صادراتها من البنزين هبطت إلى أدنى مستوى في أكثر من عام وسط وفرة في المعروض من الوقود في آسيا والعالم. وينمو انتاج النفط أيضا بوتيرة سريعة هذا العام. وللرد على ضعف الطلب قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الخميس إنها قد تخفض الإمدادات بينما تحث أوبك على خفض انتاجي مشترك قدره 1.4 مليون برميل يوميا. لكن ترامب أوضح أنه لا يريد لأسعار النفط أن ترتفع، ويعتقد محللون كثيرون أن السعودية تتعرض لضغط من الولايات المتحدة لمقاومة دعوات من أعضاء آخرين في أوبك لخفض انتاج الخام.

ويقول محللون إنه إذا قررت أوبك خفضا في الانتاج أثناء اجتماعها الشهر القادم فإن أسعار النفط قد تتعافى.

