مال وأعمال

أعلنت عن اختتام النسخة الأولى من حملتها التسويقية «سجّل مع زين»، والتي شهدت تتويج حنان صالح حسين الحداد بالجائزة الكبرى سيارة BMW X6 واستضافة إذاعة نبض الكويت FM 88.8 على الهواء مباشرة من مقر الشركة الرئيس بالشويخ، وذلك من خلال بث حي شهد توزيع العديد من الجوائز القيمة على المستمعين.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن حملة «سجّل مع زين» أتت في إطار جهودها الدائمة لتقديم آخر وأحدث الحلول المبتكرة لعملائها في مجال خدمات القيمة المضافة، حيث تحرص الشركة على تقديم الخدمات الأفضل والأكثر تطوراً لعملائها كونهم عائلة المشتركين الأكبر في الكويت.

وبينت زين أنها قامت وبمناسبة اختتام النسخة الأولى من حملة «سجّل مع زين» باستضافة نجوم إذاعة نبض الكويت FM 88.8 طلال الياقوت ومحمد دشتي وصالح جيرمان وفوزي إبراهيم في مركز زين للإبداع ZINC بمقرها الرئيس في الشويخ، والذين قاموا ببث مباشر لبرنامج «ديوانية الياقوت والأنصاري» لمدة ثلاث ساعات متواصلة، حيث تم إجراء السحب مباشرة على الهواء وبتواجد مُمثل وزارة التجارة والصناعة، وتم الإعلان عن الفائز بالجائزة الكبرى وتنظيم العديد من المسابقات الأخرى أثناء الحلقة وتوزيع العديد من الجوائز القيمة على المستمعين.

وأوضحت الشركة أن النسخة الأولى من حملة «سجّل مع زين» قد انطلقت في شهر يونيو الماضي وامتدت حتى شهر نوفمبر الحالي، حيث قدّمت «زين» لعملائها من خلال الحملة فرصة الربح بجوائز نقدية بقيمة 500 دينار أسبوعياً، وسبيكة ذهب بقيمة 6,900 دينار، وهواتف ذكية وأجهزة إلكترونية، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى سيارة BMW X6 M Pack التي قدّمتها في نهاية النسخة الأولى من الحملة.

وأضافت «زين» أن خدمة «سجّل مع زين» قدّمت محتوى يومي مميز عبر الرسائل النصية القصيرة SMS تضمّن معلومات رياضية ومقاطع ?يديو حصرية حول مختلف الرياضات العالمية، والتي شملت حقائق عن أبرز اللاعبين العالميين والبطولات الأكثر إثارة وأهم الأحداث الرياضية وغيرها، وتقوم الشركة حالياً بتجهيز النسخة الثانية من الحملة التي ستُطلقها قريباً مع جوائز قيمة كبرى جديدة كلّياً. وأشارت الشركة إلى أنها حريصة على تقديم الخدمات الأكثر تميّزاً إيفاءً بوعودها لمشتركيها لتقديم أفضل الخدمات والعروض بالشكل الذي يُعزز من موقعها الريادي في قطاع الاتصالات الكويتي، ولتضمن تقديم أعلى مستوى جودة من الخدمات وأفضل العروض الترويجية وأفضل تجربة اتصالات بما يعكس ريادتها في السوق الكويتي.

وإذ أكدت «زين» أنها تُطلق الحملات التسويقية المميزة باستمرار لتُجدد من علاقتها المباشرة مع عملائها، فقد بينت في ذات الوقت أنها ستظل حريصة على تقديم أفضل العروض وأحدث التقنيات لقاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت بما يتناسب مع متطلباتهم واحتياجاتهم.

