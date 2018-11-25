مال وأعمال

أعلن بنك «برقان» عن رعايته أخيراً لمهرجان الكويت للخيول العربية 2018 للسنة الرابعة على التوالي، والتي تتماشى مع التزامه بالحفاظ على الإرث الثقافي العربي والكويتي ودعمه المستمر لقطاع الرياضة بشكل عام. واستضاف بيت العرب مسابقة الخيل العربي المصري الرابعة يومي 16 و17 نوفمبر، بينما ستقام المسابقة الوطنية السابعة للخيول العربية من 29 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر. وتحت مظلة الديوان الأميري ورعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، نظم بيت العرب هذه الفعالية التي تقام سنوياً وتهدف إلى الحفاظ على تاريخ الخيول العربية وتربيتها، باعتبارها جزءاً مهماً من التراث الثقافي الكويتي والعربي. ويشرف على البطولة الوطنية الاتحاد الأوروبي لمنظمة الخيول العربية «إيكاهو»، والذي يعتبر الهيئة الرسمية المسؤولة عن إدارة البطولات المحلية والدولية المماثلة. ويحظى مهرجان الكويت الوطني للخيول العربية باهتمام كبير من عشاق الخيول العربية، وهو معروف على نطاق واسع بمشاركته النشطة والواسعة بين مربي الخيل من العرب، محلياً وإقليمياً. أما «مركز الجواد العربي» الذي يعرف اليوم باسم «بيت العرب» (مربط دولة الكويت الرسمي للجواد العربي)، فتأسس عام 1980 للحفاظ على أصالة الجواد العربي في الكويت وحمايته. وبناءً على أمر من صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تم نقل تبعية «بيت العرب» رسمياً إلى الديوان الأميري في نوفمبر 2012. والتزاماً منه بالحفاظ على الإرث التاريخي الغني للكويت، يواصل بنك برقان رعايته لمثل هذه الفعاليات الثقافية الوطنية لتسليط الضوء على أهمية هذا التقليد وزيادة الاهتمام فيه من قبل المجتمع المحلي. كما يحرص البنك على تشجيع التوسع في الرياضات التنافسية والأنشطة الترفيهية لما فيه الخير لصحة وتنمية الأجيال المقبلة.

