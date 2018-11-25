مال وأعمال

بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، نظم «KIB» أخيراً مسابقة «البحث عن الكنز المفقود» بالتعاون مع الأكاديمية البريطانية للرياضة، وذلك في حديقة مجمع البوليفارد.

ولقد كانت المسابقة مفتوحة لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و10 سنوات، بهدف تشجيع الصغار على ممارسة المزيد من الأنشطة البدنية واتباع نمط حياة صحي.

ولقد تم اختيار 20 طفلاً وتقسيمهم إلى 4 مجموعات للتنافس على اكتشاف مكان الكنز المفقود، حيث استمتع المشاركون بهذه المسابقة الممتعة والشيقة بالتجول في الحديقة بحثاً عن أدلة تدلهم على مكان الكنز. وإلى جانب الاستمتاع بمجموعة من الأنشطة الترفيهية الممتعة، تنافس القراصنة الصغار على فرصة الفوز بالجائزة النقدية الكبرى. وفي نهاية الفعالية، استمتع جميع المشاركين بمجموعة من التحديات الممتعة وأنشطة السرعة، ما جعلهم يعيشون تجربة لا تنسى. وبهذه المناسبة، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «لطالما كنا ملتزمين بتنظيم المبادرات والأنشطة التي تعكس الدور المهم الذي يلعبه «KIB» في دعم المجتمع المحلي. كما أننا نؤمن بأن مثل هذه المناسبات العالمية تمثل فرصة مثالية للقيام بدورنا تجاه مختلف شرائح المجتمع، وخاصة الأجيال الصاعدة التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من مجتمعنا. وبناءً على ذلك، نواصل دعم هذه الفئة من خلال المشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات، كما نحتفل بهم باليوم العالمي المخصص لهم.»

يذكر أن «KIB» يسعى للمشاركة في الفعاليات وتنظيم المبادرات التي تعزز اللياقة البدنية والذهنية وتشجع تبني أسلوب حياة صحي ونشط، وذلك من خلال برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، الذي يهدف للتفاعل المباشر مع جميع العملاء عبر جميع القطاعات، ليثبت أنه شريك لهم في مختلف جوانب حياتهم.

