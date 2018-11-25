مال وأعمال

يتوّج بنك الكويت الوطني أكثر من 100 فائز في سباق الوطني للمشي المقرر يوم السبت 8 ديسمبر إلى جانب سحب على سيارتي نيسان من مجموعة البابطين وتوزيع العديد من الجوائز الفورية والمسابقات التفاعلية مع الجمهور المشارك.

ويتواصل التسجيل في السباق عبر الموقع الالكتروني للبنك الوطني المخصص للسباق NBKWalkathon.com لغاية يوم 28 نوفمبر 2018. أما مقر استلام أرقام المتسابقين فسيفتح أبوابه ابتداء من يوم الخميس 29 نوفمبر 2018 في مواقف الجزيرة الخضراء على شارع الخليج العربي ولغاية يوم الخميس 6 ديسمبر. كما يلتزم كل متسابق بارتداء رقم السباق الذي استلمه عند التسجيل، ويتميز الرقم باحتوائه على شريحة ذكية ليتسنّى لكل متسابق تتبُّع عدد خطواته خلال السباق الذي سيكون تحت إشراف حكّام معتمدين من الاتحاد الكويتي لألعاب القوى للهواة. وقال المدير التنفيذي لإدارة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني عبد المحسن الرشيد إن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الحدث الرياضي الأكبر على مستوى الكويت. ويحتفل هذا السباق بمرور أربعة وعشرين عاماً على انطلاقه حيث كرس مفهوم الرياضة لحياة وصحة أفضل على مدى عقدين ونتطلع إلى حشد آلاف المشاركين للمشي جنباً إلى جنب في الثامن من ديسمبر في يوم رياضي حافل بالعديد من النشاطات والفعاليات والمفاجآت حيث سيقام حفل ختامي ضخم في نهاية السباق في شاطئ الشويخ.

وأضاف الرشيد أن البنك الوطني يحرص سنوياً على تقديم رسالة اجتماعية وتوعوية جديدة من خلال سباق المشي، الذي يحمل شعار «نحن أقوى مع كل خطوة»، بهدف التشجيع على الرياضة وأهمية التوعية الصحية التي يواصل البنك الوطني تبنيها ونشرها كجزء من مسؤوليته الاجتماعية.

