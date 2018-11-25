مال وأعمال

دشّن بيت التمويل الكويتي «بيتك» اول فروعه الالكترونية التي تعمل بشكل آلي بالكامل على مدار الساعة، من خلال مجموعة متطورة من الاجهزة التقنية ووسائل الخدمة الذاتية، وذلك في جمعية اشبيليه التعاونية، حيث يعتبر الفرع بمثابة تغيير جذري في صورة الفروع المصرفية، وخطوة اولى نحو افتتاح مزيد من الفروع المشابهة ضمن خطة مستقبلية طموحة وضعها «بيتك» تحت عنوان الفروع الالكترونية «kfh-go» «تجربة مصرفية سهلة».

ويمتاز الفرع الآلي بتنوع أجهزته وتجهيزاته لتوفير أحدث وسائل الخدمة المصرفية الالكترونية المباشرة على مدار الساعة. وقال رئيس الخدمات المصرفية للافراد والخدمات المالية الخاصة للمجموعة في «بيتك»- وليد خالد مندني، خلال افتتاحه الفرع بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن سعد الناهض، وعدد من اعضاء الادارة التنفيذية، ان الفرع الآلي الجديد خطوة متقدمة تمثل تعبيرا واضحا عن انجازات «بيتك» على صعيد تنوع الخدمات المصرفية المقدمة لقطاع الأفراد، وقناة إلكترونية جديدة تساعد على نقل تعاملات العملاء الاعتيادية الى فرع آلي مبتكر، وتأكيد جديد على عزم «بيتك» تحقيق الريادة في السوق بمجال التكنولوجيا المالية FinTech، ليعزز ريادته القائمة في مجال الخدمات المالية الاسلامية، مشيرا الى ان الفرع الالكتروني الذكي «KFH- go» يوفر امكانيات تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة من الخدمات المصرفية على مدار الساعة، وخارج أوقات العمل الرسمية للفروع، بما يزيد عن 75 في المئة من الخدمات والاعمال التي تقدمها الفروع بمفهومها التقليدي، الأمر الذي سيجعله الخيار المفضل امام شرائح كثيرة من العملاء خاصة الشباب.

واوضح مندني ان الفرع الالكتروني الجديد لايوجد به اي موظفين، ويضم أحدث اجهزة الـ XTM واجهزة الصرف الآلي وجهازي ايداع نقدى يستقبل كل منهم 300 ورقة نقدية في العملية الواحدة ويمكن التواصل المباشر من خلال اجهزة XTM بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة الهاتفية، ويستطيع العملاء اجراء اكثر من 30 خدمة بما في ذلك السحب النقدي بدون بطاقة عن طريق الموبايل من خلال الرمز التعريفي QR code»» ومن خلال البطاقة المدنية ومن خلال رقم الهاتف وانشاء المعاملات التجارية «المرابحة» وطلب البطاقات الائتمانية ومسبقة الدفع وتحديث البيانات ورقم الهاتف وتفعيل البطاقات المصرفية وفتح الودائع والحسابات وغيرها من الخدمات المصرفية والتمويلية التي تغني عن زيارة الفرع او التعامل المباشر مع الموظفين، ما يعني مزيدا من الانسيابية فى الحصول على خدماتنا بسرعة وامان ودقة.

واكد مندني أن إطلاق الفرع الإلكتروني يساهم في تحقيق مستوى جودة أفضل في الخدمة ومجال أوسع في كسب رضا العملاء، وتعميق مفهوم التجربة المصرفية المتطورة التي تلائم حاجات عملاء «بيتك» المتزايدة، مشيرا الى توجه البنك نحو افتتاح 10 أفرع الكترونية مماثلة بحلول منتصف العام المقبل. وفي ظل الاقبال المتوقع على خدمات الفرع، فسيواصل «بيتك» رفع كفاءة التقنيات المستخدمة، وتعزيز النظم الإلكترونية بمستويات عالمية، وتوسيع الخدمات التفاعلية والتي منها طباعة بطاقات السحب الآلي الفورية وطباعة الشيكات واستلام سبيكة ذهب، خاصة وان «بيتك» يدير قاعدة العملاء الأكبر في السوق، عبر قنوات عدة متنوعة، تشمل الأفرع وأجهزة الصرف والايداع الآلي، ومراكز ونقاط البيع وخدمات الإنترنت المصرفية، وبذلك يكون الفرع الجديد حلقة مهمة في سلسلة من افضل واحدث الادوات والاجهزة التقنية الحديثة.

وأضاف مندني: «نعتبر هذا الفرع نقلة نوعية في عالم الصيرفة المباشرة التي تقوم على التفاعل المباشر بين العميل والأجهزة والمنصات المتطورة، ونعمل على تغطية المناطق التي لا نتواجد فيها بفروع تقليدية من خلال فروع الكترونية، واذا كنا قد بدأنا بفرع إشبيلية، فقد تم اختيار المنطقة بعناية لما تتمتع به من موقع متوسط للعديد من المناطق، وكذلك الطبيعة المميزة لسكانها، حيث تعتبر ميزة سهولة الوصول للفرع من العوامل المرجحة فى اختيار المكان.»

وشدّد مندني على ان «بيتك» يستهدف من وراء تفعيل دور الصيرفة الإلكترونية، الوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء، وخدمة العملاء الحاليين، بما يطمحون اليه، مع تقديم خدمات مصرفية كاملة وجديدة. كما تساهم الخدمات الالكترونية في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة والجودة، ما يوفر لـ «بيتك» ميزة تعزز مكانته التنافسية، وتؤهله إلى مستوى المعاملات التجارية العالمية الارقى والاكثر تطورا في مجال خدمات التجزئة.

