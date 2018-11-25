مال وأعمال

قال تقرير متخصص أنه عدد الشركات المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية عن الأشهر التسع الأولى من السنة الحالية بلغ نحو 160 شركة، أو نحو 91.4% من عدد الشركات المدرجة البالغ 175 شركة، وذلك بعد استبعاد الشركات التي لم تعلن بعد عن نتائجها، والشركات المشطوبة والموقوفة عن التداول، وتلك التي تختلف سنتها المالية.

واضاف التقرير الصادر عن شركة الشال للاستشارات الاقتصادية أن تلك الشركات حققت صافي أرباح بنحو 1.586 مليار دينار،أي بنسبة نمو بنحو 8.6% مقارنة بمستوى أرباح الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 البالغة نحو 1.460 مليار دينار. وعند مقارنة أرباح الربع الثالث من العام الحالي البالغة نحو 538.4 مليون دينار مع أرباح الربع الثاني لنفس العينة، والبالغة نحو 485.4 مليون دينار، نجدها قد ارتفعت بنحو 11%، بينما انخفضت بنحو -4.1%، عند مقارنتها مع أرباح الربع الأول البالغة نحو 562.1 مليون دينار.

وفي التفاصيل، زادت 6 قطاعات (من اجمالي 12 قطاع عامل) من مستوى ربحيتها عند مقارنة أدائها مع أداء الفترة ذاتها من العام السابق، بينما انخفضت أرباح 5 قطاعات أخرى مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ولم تعلن أي شركة من ضمن قطاع الرعاية الصحية عن أرباحها. أفضلها أداء قطاع البنوك الذي زاد أرباحه البالغة نحو 728.7 مليون دينار الى نحو 865.9 مليون دينار، ثانيها قطاع الصناعة الذي زاد أرباحه البالغة نحو 155.3 مليون دينار الى أرباح بنحو 173.5 مليون دينار، تلاهما في الارتفاع قطاع النفط والغاز بزيادة أرباحه من نحو 4.7 ملايين دينار الى نحو 11.4 مليون دينار. بينما تراجعت أرباح قطاع العقار من نحو 117.3 مليون دينار الى نحو 87.8 مليون دينار.

وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى تحسن أداء 81 شركة مقارنة مع أدائها للأشهر التسعة الأولى من عام 2017، من ضمنها زادت 57 شركة مستوى أرباحها وخفضت 24 شركة مستوى خسائرها أو تحولت الى الربحية، أي أن 50.6% من الشركات التي أعلنت نتائجها حققت تقدماً في الأداء. وحققت 79 شركة هبوطاً في مستوى أدائها، ضمنها 52 شركة انخفض مستوى أرباحها، بينما 27 شركة زادت من مستوى

