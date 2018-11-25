مال وأعمال

أعرب بنك الخليج عن امتنانه لـ «أبطال الكويت»، انطلاقاً من العمل الشاق الذي بذلوه وتفانيهم في أداء واجبهم والجهود المخلصة في التعامل مع الحوادث الناتجة من تداعيات الامطار خلال فترة الأسبوع الماضي، والتي أدت الى التصدي لأي اخطار قد تهدد امن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وتأكيداً على استمرارية عرض «أبطال الكويت» الخاص خلال الفترة من 18 نوفمبر الحالي وحتى 28 فبراير 2019، وبموجب العرض سيحظى المشاركون المؤهلون على هدية نقدية تصل الى 300 دينار عند تحويل رواتبهم الى بنك الخليج، الى جانب الحصول على بطاقة ائتمانية مجانية لمدة عامين من غير رسوم اشتراك، وقرض حسن بقيمة تصل الى 10,000 دينار بفائدة 0% مع فرصة كبرى لدخول السحب للفوز بجائزة 250,000 دينار من حساب الراتب.

وقال محمد القطان، نائب المدير العام للمجموعة المصرفية للأفراد في بنك الخليج: «يعرب بنك الخليج عن شكره وتقديره لأبطال الكويت، الذين هبوا لمساعدتنا في مواجهة تداعيات الامطار، وتكريماً لتفانيهم، صممنا عرضاً فريداً للتعبير عن خالص شكرنا وتقديرنا لجهودهم، والتأكيد على التزام بنك الخليج برد الجميل لبلدنا الحبيب ولكل شعب الكويت». ويسري العرض على موظفي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية؛ وزارة الكهرباء والماء وزارة الأشغال العامة؛ وبلدية الكويت، والادارة العامة للاطفاء، والطوارئ الطبية؛ والحرس الوطني؛ ووزارة الاعلام والطيران المدني.

