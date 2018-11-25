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«المواشي» دشنت الفرع الـ 32 في الدوحة


افتتحت شركة نقل وتجارة المواشي، ملحمتها الجديدة في منطقة الدوحة، وذلك في سياق خطتها لتعزيز وجودها وانتشارها في مختلف مناطق دولة الكويت.
وقالت «المواشي» في بيان صحافي، ان المعرض الجديد، يُعد الفرع رقم 32 لها، وقد تم افتتاحه بجانب السوق المركزي الرئيسي لجمعية الدوحة التعاونية، في اطار سعي الشركة لتعزيز تواجدها في المناطق الرئيسية والمهمة ذات الكثافة السكانية، حيث سيقوم هذا الفرع بخدمة عملاء الشركة في منطقة الدوحة والمناطق المجاورة، تحت شعار «الجودة الحلال»، ووفق أحدث معايير السلامة الغذائية والأسعار التنافسية التي عودت الشركة عملائها عليها. وتقدم ملحمة جمعية الدوحة التعاونية تشكيلة واسعة وكبيرة من منتجات «المواشي» من اللحوم الطازجة والمبردة. وأضافت «المواشي» في بيانها، أنها وضمن خطتها للانتشار، تخطط لافتتاح فرع لها في منطقة الجهراء خلال العام 2019، وستقوم الشركة أيضا ضمن خطتها للعام المقبل، بتجديد عدد خمسة من فروعها الـ 32 لتواكب المتطلبات الحديثة لمعارض اللحوم ومعايير الجودة وأعلى مقاييس الخدمة للعملاء.


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