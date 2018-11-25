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مال وأعمال

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فجوة بين الأسعار السوقية والقيمة الدفترية لمعظم الأسهم


ناقش تقرير الشال المتغيرات العامة في العالم وأسعار الأسهم، مشيراً الى أن العالم يمر، وبدرجة أشد إقليم الخليج، بحقبة من تأثير متغيرات عامة جيوسياسية واقتصادية سلبية ترفع كثيراً من مستوى المخاطر بما يخلق حالة شبه مستدامة من ارتفاع كبير في حالة عدم اليقين. ومثال على آثار تلك الحالة، تشير آخر الأرقام المتوافرة عن بورصة الكويت، إلى أن سيولتها مازالت منخفضة وأدنى بنحو 37% عن مستوى الشهور العشرة الأولى من العام الفائت، رغم تحقيق مؤشر الشال مكاسب مقارنة بمستواه منذ بداية العام، والى وجود فجوة واسعة ما بين الأسعار السوقية لأسهم الشركات المدرجة، والقيمة الدفترية لمعظم تلك الأسهم. خلاصة البيانات المالية كما في 30 سبتمبر 2018 لمعظم الشركات المدرجة في الأسواق الثلاثة البالغ عددها 175.


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