مال وأعمال

أشار الموجز الاقتصادي لبنك الكويت الوطني الى ان معدلات ترسية المشاريع في الربع الثالث من العام الحالي ارتفعت مقارنة بالربع السابق (وهو أدنى مستوى لها منذ عدة أعوام)، الا أنها بقيت ضعيفة نسبيًا حيث بلغت 380 مليون دينار كما يعد هذا المستوى حوالي نصف متوسط مستوى ترسية المشاريع لكل فترة ربع سنوية خلال العام 2017 على سبيل المثال.

حيث زاد تأخير والغاء ترسية المشاريع لأسباب تقنية الى مستويات غير مسبوقة فيما تسبب في تراجع عددها في كل فترة ربع سنوية منذ بداية العام، مع تأجيل المشاريع المقررة الى وقت لاحق من العام. ومنذ بداية العام، بلغت قيمة المشاريع التي تم ترسيتها 1.1 مليار دينار، بما يمثل 29% فقط من اجمالي 3.8 مليارات دينار المخطط لها في العام 2018.

ووفقاً لهذا المعدل، لا يرجح تحقيق المعدل المخطط له بحلول نهاية العام. أما فيما يتعلق بالنظرة المستقبلية، من المتوقع زيادة وتيرة ترسية المشاريع وان كان ذلك غير مضموناً - في الفترات الربع سنوية القادمة، وفقاً لقاعدة بيانات ميد للمشاريع.

وقد تراجعت أسعار النفط بشدة في أكتوبر لتمحو كل المكاسب التي حققتها منذ أغسطس، في ظل توقعات بزيادة العرض. وقد يؤدي تراجع أسعار النفط الى دفع الأوبك لخفض الانتاج، والذي قد يؤدي بدوره الى تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الكويتي. ومن جهة أخرى، فان التوقعات تضاءلت بشأن خفض مستويات العجز في ميزانية العام الحالي مقابل العام الماضي، حيث أصبحت امكانية تسجيل التوازن المالي للمرة الأولى بعد أربعة سنوات أبعد مما كان متوقعاً. وسيطرت على الأخبار المالية في شهر أكتوبر عمليات البيع المكثفة في الأسواق العالمية، والتي نجمت عن مزيج من المخاوف بشأن النمو العالمي واحتمال ارتفاع أسعار الفائدة ومن غير المحتمل أن يكون لهذا التقلب تأثيراً كبيراً على التوقعات الاقتصادية الأساسية للكويت.

تراجع أسعار النفط

بعد أن بلغ سعر النفط الخام الكويتي ذروته متخطياً مستوى 83 دولارا للبرميل في بداية أكتوبر، عاود تراجعه مرة أخرى في الأسابيع اللاحقة، بأداء مماثل لمختلف الأنواع العالمية للنفط، ليتراجع بنحو 18% بالغاً 70 دولارا للبرميل في منتصف نوفمبر. وعكس هذا التحرك الارتفاع الحاد في الأسعار التي تم تسجيله منذ منتصف أغسطس، حيث تأرجحت مخاوف السوق ما بين قيود الانتاج، والطلب القوي وتقلص المخزونات من جهة، الى مخاوف من وفرة العرض في أواخر العام الحالي من ناحية اخرى. ومن بين العوامل التي دفعت الأسعار نحو الانخفاض، قيام الولايات المتحدة بمنح اعفاءات جزائية مؤقتة الى ثمانية من أكبر المشترين للنفط الايراني، ما يعني ضمناً أن الامدادات النفطية الايرانية لن تنخفض الى المستوى الذي كان متوقعا في السابق. هذا بالاضافة الى الأخبار الخاصة بتسجيل انتاج النفط الأميركي مستويات قياسية بلغت 11.6 مليون برميل يوماً في مستهل شهر نوفمبر وخفض صندوق النقد الدولي لتوقعات الطلب على النفط بسبب ضعف توقعات نمو الاقتصاد العالمي. ونتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط الخام الكويتي 70 دولارا للبرميل في العام الحالي ثم 67 دولارا للبرميل في العام 2019.

وتشير البيانات الصادرة عن الأوبك أن انتاج النفط الخام الكويتي كان مستقرا في سبتمبر عند مستوى 2.81 مليون برميل يومياً، الا أنه سجل ارتفاعاً بحوالي 100 ألف برميل يومياً (أي بنسبة 4% تقريباً) منذ مايو بعد تخفيف القيود السابقة على انتاج الأوبك. وقد تظهر بيانات أكتوبر تزايد الانتاج بمستويات أعلى وتشير توقعاتنا المبدئية الى افتراض أن يصل الانتاج الى 2.9 مليون برميل يومياً خلال الأشهر القادمة. الا أنه على الرغم من ذلك، فان الانخفاض الأخير في أسعار النفط بالاضافة الى المخاوف من امكانية زيادة العرض وفقاً لما أشار اليه المسؤولون السعوديون قد ينطوي على نهج أقل توسعاً في الانتاج. ويدعم ذلك التوجه أيضًا غياب علامات واضحة على استئناف الانتاج في المنطقة المحايدة.

استقرار المبيعات العقارية

استقرت مبيعات العقارات في شهر سبتمبر بعد شهرين من التذبذب، حيث بلغت 200 مليون دينار كويتي بنمو نسبته 52% مقارنة بشهر أغسطس. ويعزى هذا النشاط بصفة رئيسية لارتفاع مبيعات القطاعين السكني والاستثماري (أي الشقق السكنية) بنسبة 46% و71% على التوالي، وذلك على الرغم من البطء الاستثنائي الذي سجلته مبيعات شهر أغسطس. ويعود سبب ارتفاع اجمالي المبيعات الى تزايد الصفقات التي بلغت 441 صفقة، لتصل بذلك الى ما يقارب متوسط النصف الأول من العام. كما ارتفعت مستويات المبيعات أيضًا بنسبة 38% على أساس سنوي، فيما يؤكد بداية الانتعاش التدريجي للقطاع استكمالا للتعافي الذي بدأه العام الماضي.

ومن جهة أخرى، كان تغير الأسعار متفاوتا في سبتمبر. حيث يبدو أن أسعار قطاع العقار الاستثماري آخذة في الارتفاع، اذ ارتفعت أسعار الشقق السكنية على سبيل المثال للشهر الثالث على التوالي بعد تراجعها في وقت سابق من هذا العام. في المقابل، لا تزال الأسعار السكنية تبدي ضعفًاً، فعلى الرغم من تحسن المبيعات الا أنها لا تزال متراجعة الى حد ما على أساس سنوي.

تراجع نمو الإنفاق الاستهلاكي

ارتفع نمو الانفاق الاستهلاكي في أكتوبر الى 2.6% على أساس سنوي مقابل 2.4% الشهر السابق، بدعم من عودة المسافرين وبداية العام الدراسي الجديد. ويعزى هذا النمو بصفة رئيسة لقوة مبيعات السيارات (زادت بنحو 13% على أساس شهري). وكان نمو الخدمات الاستهلاكية بنحو 1.7% متواضعاً، في حين انخفض الانفاق على السلع غير المعمرة (-0.5%) للشهر الثالث على التوالي. ولم يستطع هذا الأخير الحفاظ على الزخم القوي الذي شهده في وقت سابق من العام. اضافة الى ذلك، فانه على الرغم من ضعف النشاط بصفة عامة، الا أنه ما يزال من المتوقع حدوث انتعاش معتدل في الانفاق لينهى العام مرتفعاً بنسبة تتراوح ما بين 4% الى 5% بدعم من ارتفاع مستويات الثقة ونمو سوق العمل وانخفاض التضخم.

انخفاض النمو الائتماني

انخفض نمو الائتمان الى 1.7% على أساس سنوي في أغسطس مقابل 2.4% في يوليو. وجاء هذا التراجع على خلفية الانخفاض الشامل في التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات (1.6%) والقطاع العائلي (6.0%)، هذا بالاضافة الى انخفاض اضافي في التسهيلات الائتمانية لشراء الأوراق المالية (-8.1%). وشهدت معظم قطاعات الأعمال نموًا هامشياً أو استقرت مستوياتها دون تغير، الا أن التسهيلات الائتمانية للقطاع التجاري سجلت تراجعاً بواقع 36 مليون دينار. وفي ذات الوقت، تراجعت الودائع الخاصة أيضاً بحوالي 140 مليون دينار خلال الشهر بسبب تراجع الودائع الادخارية، الأمر الذي أدى الى بلوغ نسبة النمو لنسبة 4.7% على أساس سنوي، وذلك على خلفية تراجع المعروض النقدي الى 4.4%. وقد تتأثر بيانات الائتمان والودائع الضعيفة بقلة عدد أيام العمل خلال شهر أغسطس بسبب العطلات الرسمية.

وأخيراً قام بنك الكويت المركزي بادخال تعديلات على نظم ولوائح الاقراض لتتماشى مع التطورات الاقتصادية الأخيرة. حيث أصبح الان بامكان المقترض الحصول على تسهيلات ائتمانية حتى 25 ضعف الراتب أو بحد أقصى 25000 دينار، مرتفعاً من 15 ضعف الراتب أو بحد أقصى 15000 دينار. كما سيطالب البنك المركزي الآن اثبات مستندات الشراء فقط بالنسبة للقروض السكنية، مع تخفيف القيود على القروض الاستهلاكية.

