مال وأعمال

انخفض معدل التضخم الرئيسي في سبتمبر الى أدنى مستوياته خلال 14 عاماً ببلوغه 0.3% على أساس سنوي متراجعاً من مستوى 0.9% في أغسطس. ويعود سبب التراجع الى انخفاض معدلات تضخم القطاع السكني والتي سجلت تراجعاً بنسبة -1.5% من 0.9% في الشهر السابق، وتضخم أسعار المواد الغذائية الذي بلغ 0.4% مقابل 1.4% في أغسطس. ويعزى تراجع معدل تضخم القطاع السكني نتيجة لتأثير سنة الأساس في أعقاب الارتفاع الذي شهده شهر سبتمبر من العام الماضي، حيث ظلت ايجارات المساكن ثابتة مقارنة بالشهر السابق. حيث انخفض معدل التضخم باستثناء المواد الغذائية والقطاع السكني - أحد مقاييس التضخم «الأساسي» - الى 1.5% على أساس سنوي مقابل 1.9% في الشهر السابق بسبب انخفاض التضخم في معظم الفئات الأخرى، وخاصة الملابس والنقل والبنود المتنوعة. وسيتطلب الوضع الآن بعض الارتفاعات الكبرى في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام للوصول الى توقعاتنا لمتوسط التضخم السنوي عند مستوى 0.8% للعام 2018 بأكمله، حيث ترتفع الان امكانية أن يصل الى مستوى أقل قليلاً يتراوح ما بين 0.6-0.7 %.

