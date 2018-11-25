مال وأعمال

انخفض المؤشر العام لبورصة الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.7% في أكتوبر، ويعزى ذلك الى حد كبير الى تراجع مؤشر السوق الأول (-2% على أساس شهري) متأثراً بتراجع أسواق الأسهم العالمية. في واقع الأمر، قام المستثمرون الأجانب (دول مجلس التعاون الخليجي وآخرون) بعمليات بيع تقارب قيمتها 20 مليون دينار كويتي خلال الشهر، مع احتمال تأثرهم بعودة الاسواق العالمية الى التذبذب. وكان أداء الكويت ضعيفاً مقارنةً بمؤشر مورغان ستانلي للأسواق الخليجية الذي ارتفع بنسبة 1.2% على أساس شهري، وانعكس تراجع أسعار الأسهم على انخفاض القيمة السوقية، حيث بلغت 28.7 مليار دينار، بتراجع 2.1% مقارنة بمستويات شهر سبتمبر. كما تراجعت السيولة الى متوسط التداولات اليومية بقيمة 13.5 مليون دينار في أكتوبر، أي حوالي نصف مستويات الشهر السابق،، حيث لا يزال الاداء السنوي ايجابياً بنمو بلغت نسبته 4.4%، الا أنه قد تكون هناك حاجة الى محفزات اضافية لبورصة الكويت للاستفادة من زخم ترقيتها ضمن المؤشر.

