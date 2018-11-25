مال وأعمال

أطلق اتحاد الصناعات الكويتية صباح امس ماراثون للجري شارك فيه أكثر من 200 متسابق. تحت رعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي، وعدد من أعضاء اتحاد الصناعات.

وأكد مدير الهيئة العامة للصناعة عبد الكريم تقي أن فكرة إطلاق مارثون رياضي جاءت مميزة كونها تجمع بين طوائف المجتمع لتقربها من القطاع الصناعي، مشيداً بجهود اتحاد الصناعات الكويتية لما بذل من جهود لإقامة هذا المارثون.

واضاف تقي في تصريح صحافي أن القطاع الخاص له دور كبير في تنمية الصناعة الوطنية مؤكدا أن الجانب الرياضي يسهم في تحفيز مكونات المجتمع للارتباط بالصناعة من خلال الرياضة، لافتاً الى أن المارثون يمثل رسالة لأهمية القطاع الصناعي وارتباطه الحيوي بالاقتصاد الوطني كأحد الاسس الداعمة للاقتصاد.

وقال ان الهيئة تكثف جهودها لتكون عونا للقطاع الخاص المختص بالصناعة وتعمل على تذليل جميع الصعاب وصولاً الى تحقيق الأهداف المنشودة لتنمية الصادرات والمنتجات وتعزيز اداء الصناعة، متمنيا استمرار هذه النوعية من الأنشطة المحفزة للمجتمع ليتعرف على ما يتم انجازه من مشاريع صناعية وطنية.

ومن جانبه، قال نائب رئيس اتحاد الصناعات احمد القضيبي عن سعادته بنجاح الماراثون الذي قال انه قد حقق الاهداف الموضوعة له، خاصة فيما يتعلق بتعريف مختلف شرائح المجتمع بالقطاع الصناعي ومدى أهميته بالنسبة لمستقبل الكويت، مشيراً إلى أن الماراثون قد أقيم في قلب منطقة صبحان الصناعية، مروراً بعدد من المنشآت الصناعية المختلفة الواقعة في المنطقة.

وأضاف القضيبي أنه وفي إطار سعي الاتحاد لتنويع أساليبه المتعلقة بالتسويق للقطاع الصناعي، جاءت فكرة الماراثون الرياضي الذي يأتي في ظل زيادة الاهتمام بالمفهوم الصحي والرياضي الذي بات أخيراً ظاهرة منتشرة بين كل الأوساط والمجتمعات، كما أصبح يمثل أحد أهم العناصر التمكينية للتنمية المستدامة لما لدوره العظيم في تمكين جميع افراد المجتمع في تحقيق الاندماج الاجتماعي، وباعتبار النشاط الرياضي حقاً للجميع أسوة بالتعليم والصحة وغيرها من القضايا الهامة في المجتمع، وأصبح جزء لا يتجزأ من العمل المؤسسي في الدول المتقدمة كذلك النامية.

وقال القضيبي إنه نظرا للحاجة الماسة لمثل هذه الانشطة واستغلالها بالأسلوب الأمثل لنشر مفهوم الصناعة وتحقيق التفاعل المجتمعي وتحفيز الشباب كانت هذه المبادرة التي حققت نجاحا وتفاعلا.

التقدم والمساواة في العمل باستخدام الرياضة كأداة فعالة، فقد ارتأى الاتحاد أهمية مشاركة القطاع الصناعي واثبات تواجده في كل المجالات أسوة بمسابقة جسور الفنية التي تم تنفيذها مؤخرا مع الأطفال في مجال الرسم، وعليه تقرر تنظيم الـماراثون الرياضي بطابع مختلف يتضمن المزج مابين الصناعة والرياضة في منطقة صبحان الصناعية في شهر نوفمبر.

وأكد أن المهرجان أتاح الفرصة امام المشاركين من جميع شرائح المجتمع -خصوصاً العاملين في المصانع- للمنافسة في هذا الماراثون، في خطوة لإيصال رسالة حول أهمية الرياضة في التخلص من ضغوط العمل خصوصاً للعاملين على خطوط الانتاج، بما يخلق الإيجابية ويرفع كفاءة الانتاج وبالتالي الابتكار في العمل.

وفي ذات السياق أكد مدير اول علاقات الخدمات الحكومية في صناعات الغانم مشعل الجاسم، أن مشاركة الشركات ودعمها للمسؤولية المجتمعية ينطلق من الجانب الوطني لتعزيز الجوانب الخدمية في المجتمع، مبيناً ان الماراثون يعد واحدا من الأنشطة الرياضية الحيوية والمهمة للمجتمع والتي تهدف غلي تحقيق التفاعل في الأنشطة الرياضية، مشيدا بجهود القائمين على الماراثون ومتمنيا استمراره للسنوات القادمة بنجاح كبير.

المجادي: الرياضة تذيب الفروق

بين العاملين بالصناعة

أوضح مقدم برنامج ماراثون جسور 2018، سلمان المجادي أن اهداف الماراثون تأتي كخيار استراتيجي بهدف اذابة الفروق بين العاملين في قطاع الصناعة مبيناً ان المشاركات والرعايات التي قدمها الشركات لهذا الماراثون تعزز من اهمية رياضة الماراثون كواحدة من الرياضات النوعية التي تناسب الجميع متمنياً أن يتم استمرار الماراثون لأعوام طويلة قادمة. الكندري: تدرب بذكاء تفوز بسهولة

الفائز الأول عبد الرحمن الكندري اكد ان توقيت الماراثون جاء في وقت ومناخ مناسب ولاسيما ان المسافة المقررة للسباق 5 كيلومترات متوسطة وليست صعبة وجاءت معتدلة تتلاءم مع جميع الشرائح لاسيما في ظل المناخ الشتوي الحالي مبيناً أن الفكرة ايجابية كونها تنطلق من منطقة صناعية وهي تهدف للتفاعل المجتمعي مع الرياضة.

وذكر ان فوزه بالجائزة الاولى يأتي نظراً لاهتمامه بالتدريب واللياقة معتمداً على نظرية تدرب بذكاء تفوز بسهولة وليس على الحكمة القديمة حيث تقول الحكمة القديمة تدرب بجهد تفوز بسهولة.

المهيبي: يعزز اللياقة البدنية

عبد العزيز المهيب مشارك أكد أن هذا المهرجان يعزز من اللياقة للشباب ويحفز على حب الرياضة وهو ما يخدم شريحة الشباب للاندماج في الرياضة ويشجع على الاستمرار بها.

البقشي: الرياضة أصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي عمل مؤسسي

قالت مدير عام اتحاد الصناعات الكويتية هدى البقشي: إن هذا المهرجان الرياضي يأتي في ظل انتشار المفهوم الصحي والرياضي في جميع أوساط المجتمع وتمكين افراده من الوعي وتحقيق الاندماج فيما بينهم لاسيما وان الرياضة اصبحت جزءاً لا يتجزأ من أي عمل مؤسسي سواء كان لقطاع او شركة حكومية أو خاصة، مؤكدة أنه ومن هذا المنطلق بادر اتحاد الصناعات بفكرة ذكية لهذا العام باستغلال هذا المفهوم الذي انتشر بصورة كبيرة في الأونة الأخيرة بأن ينشر مفهوم الصناعة من خلال هذه النوعية من الرياضة. واضافت في تصريح لـ النهار أن الماراثونات الرياضية شهدت صدى كبيراً لاستقطاب معظم فئات المجتمع ورأينا تنفيذ ماراثون جسور 2018 لجذب المشاركين والجماهير الى منطقة صبحان الصناعية للتعرف عليها كواحدة من المناطق الصناعية النموذجبة والقريبة.

واشارت الى ان الخطة نفذت للماراثون على فئة لا تتجاوز الـ 200 مشارك ما يعكس الرغبة القوية لأفراد المجتمع من جميع الفئات العمرية رجالاً ونساء مواطنين ومقيمين موضحة انه تم فتح المجال للعاملين بالمصانع اولاً للمشاركة في الماراثون ليصبح الماراثون تنفيساً وتصريفاً للطاقة من ضغوط العمل وتحفيزهم على الابتكار والإبداع في العمل ما يعزز من الإنتاجية.

واعربت البقشي عن أملها في أن يتكرر الماراثون في السنوات القادمة تزيد المشاركات لما شهدناه من تفاعل في المشاركات،مبينة ان المشاركات توالت على الموقع الالكتروني وتم استنفاد حجم المشاركات المقررة خلال اربع ايام ما يعكس اهمية مثل هذه الرياضة للمجتمع

وحول الجوائز المقدمة افادت البقشي ان سفريات الغانم رعت تقديم الجوائز للفائزين حيث قدمت الجائزة الاولى تذكرة سفر وإقامة كويت- باريس- كويت والفائز الثاني كويت لندن كويت فيما حصل الفائز الثالث على كويت- اسطنبول- كويت، منوهة الى أن الجوائز تتزامن مع مرحلة السفر في هذه الأونة مع قرب نهاية العام، متمنية أن تكون اختيارات الجوائز ملائمة لهذه الأجواء.

وذكرت البقشي أن اتحاد الصناعات لديه معرض للصناعات سيقام على ارض المعارض بمشرف قاعة 8 في الثاني من ديسمبر المقبل برعاية سمو امير البلاد، وهي دعوة موجهة للجميع كما وسيحمل المعرض لهذا العام العديد من المفاجآت ويحمل شعار جسور وهو يعبر عن اهمية تفاعل واندماج الصناعات بالدولة وهو المعرض الخامس على التوالي، معربة عن أملها ان يشهد القطاع الصناعي الوطني تحسنا خلال الفترة القادمة.

رعاة الماراثون

شركة الصانع للمنتجات الكيماوية

شركة المرطبات العربية المحدودة

شركة صناعات الغانم

شركة سيراميك للصناعات

الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية

شركة خالد الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية

سفريات الغانم