مال وأعمال

قال تقرير شركة «Ofeed»: عاد الدولار إلى الارتفاع مجددا خلال الأسبوع الماضي بعد التراجع الذي عانى منه من قبل، لتشهد مستويات الدولار استقرار نسبي في ادائه وذلك على الرغم من التوترات السياسية العديدة والتي تؤثر بشكل كبير على تحركات الاقتصاد العالمي.

مؤشر الدولار الذي يقيس اداءه مقابل سلة من ست عملات رئيسة ارتفع الأسبوع الماضي وسجل اعلى مستوياته عند 96.81 وذلك بعد انخفاضه السابق من أعلى مستوياته منذ منتصف عام 2017.

الأسبوع الماضي بدأ بفشل اجتماع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لدول اسيا والمحيط الهادئ، وذلك في ظل تشبث كل من الولايات المتحدة والصين بآرائهم التجارية، ليعجز المؤتمر عن الخروج بتوصيات محددة في ظل تفاقم النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

من جهة أخرى صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الصين ترغب في الحصول على اتفاق تجاري سيئ مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه موافق على التوقيع على اتفاق مناسب بين الطرفين.

يذكر ان التوترات الحالية قللت من فرص توصل الرئيس الأميركي ونظيره الصيني إلى اتفاق خلال اجتماعهم المرتقب على هامش اجتماعات مجموعة العشرين.

يأتي هذا إلى جانب تصريحات من المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو أفادت بأن ارتفاع القيود التجارية مستمرة في تشكيل قيود وتهديد عالمي وعلى مجموعة العشرين التوصل إلى حلول وإرادة سياسية لتطبيق هذه الحلول.

كما أكد ان استمرار الأوضاع التجارية الحالية سيزيد من ارتفاع المخاطر الاقتصادية على الاقتصاد العالمي.

وفي مزيد من التوترات في الولايات المتحدة وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادة من جديد إلى البنك الاحتياطي الفيدرالي وطالبه بخفض أسعار الفائدة، وأن السياسة النقدية الحالية تمثل أكبر تهديد على الاطلاق.

أما عن البيانات الاقتصادية فقد أعلنت الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عن مؤشر طلبات البضائع المعمرة عن شهر أكتوبر والذي شهد انخفاض بنسبة 4.4 في المئة من ارتفاع سابق بنسبة 0.6 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.1 في المئة من القراءة السابقة الثابتة بنسبة 0.0 في المئة.

البريكست الملف الأهم

يستمر التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة الأوروبية قائما بسبب ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، خاصة بعد مسودة القانون الذي خرجت به رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي والذي شهد العديد من الانتقادات داخل بريطانيا وخارجها.

رئيس المفوضية الأوروبية كلود يونكر سيجتمع مع رئيسة وزراء بريطانيا من اجل التوصل إلى حلول قبل تصويت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على القانون المقدم من قبل بريطانيا لتحديد مستقبل العلاقات بين الطرفين بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وبهذا يبقى الوضع غير مستقر والترقب هو المسيطر على مستقبل اجتماعات بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والقضايا التي لاتزال تمثل عائق أمام ملف البريكست.

أما عن محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عقد في 25 أكتوبر الماضي فأظهرت أن البيانات الاقتصادية تشير إلى استمرار التوسع الاقتصادي في منطقة اليورو، وان الضعف محدود في البيانات ويتوافق مع ارتفاع الضغوط التضخمية والأسعار.

سياسات المركزي الأوروبي متوافقة مع توقعات الأسواق، بينما التوترات التجارية تسبب عدم اليقين بشأن مستقبل النمو في الاقتصاد العالمي.

هذا وقد أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه من المقرر انهاء عمليات شراء السندات في شهر ديسمبر القادم، وأن البنك مستعد لتمديد فترة البرنامج إلى عام 2019 لضمان تحقيق هدف التضخم.

