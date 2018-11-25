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النفط واصل رحلة هبوطه


تمكن الذهب من الارتفاع على مدار الأسبوع الماضي حيث سجل أعلى مستوى له عند 1228.56 دولاراً للأونصة، لكن ارتفاع الدولار في نهاية الأسبوع محا جزءاً كبيراً من المكاسب. من المحتمل أن تكون حركة الذهب هذا الأسبوع معتمدة كذلك على تحركات الدولار الذي قد يتأثر بشكل كبير من حالة التفاؤل أو التشاؤم بشأن إمكانية توصل دونالد ترامب وشي جين بينج لحلول تجارية وسط ترضي الطرفين.
قد يستمر المعدن الأصفر في مواصلة التحرك بين مناطق المقاومة المتواجدة عند مستوى 1235 دولارًا للأونصة ومناطق الدعم عند مستوى 1208. أما فيما يتعلق بالنفط، فقد واصل رحلة هبوطه مسجلا مستويات دنيا جديدة لعام 2018 في الأسبوع الماضي حيث استمرت حالة زيادة المعروض وتراجع الطلب في وضع أسعار النفط تحت مزيد من الضغط.
هذا الأسبوع، قد يستمر الضغط السلبي على أسعار النفط في حالة استمرار ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية مع استمرار حالة القلق المتعلقة بالتوترات التجارية.
من المتوقع أن يظهر تقرير الحكومة الأميركية ارتفاع في مخزونات النفط الخام بمقدار 2.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 نوفمبر، بعد زيادة بمقدار 4.85 ملايين برميل في الأسبوع السابق.


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