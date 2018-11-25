مال وأعمال

سوف ينتظر المستثمرون اجتماعات مهمة هذا الأسبوع من شأنها أن تؤثر بشكل أساس على حركة العملات الرئيسة، حيث سيفتتح الأسبوع بالقمة الأوروبية ويختتم باجتماع قمة مجموعة العشرين في العاصمة الأرجنتينية بوينس-أيرس.

من المتوقع أن يعتمد الاتحاد الأوروبي الاعلان الموجز عن العلاقات المستقبلية بينه وبين المملكة المتحدة الذي تم الاتفاق عليه الأسبوع الماضي والذي سيحدد شكل العلاقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنهاية شهر مارس 2019. أما قمة العشرين فسيغلب عليها مناقشات الخلاف التجاري بين الولايات المتحدة والصين قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الصيني حيث يسعى الطرفان لتخفيف حدة الأزمة التجارية بين البلدين.