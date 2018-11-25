مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، لم يتمكن الإسترليني من الارتفاع لوقت طويل أمام الدولار بعد الاعلان عن مسودة العلاقات المستقبلية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة حيث سرعان ما تذكر المتداولون ضرورة موافقة كل من القادة الأوروبيين والبرلمان البريطاني لبنود الاتفاقية. لذلك قد يفتتح الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع بشكل إيجابي في حالة إقرار الاتحاد الأوروبي للمسودة مع الاشارة إلى أنه إذا دعم نواب البرلمان البريطاني هذه الاتفاقية يجب التصديق عليها بعدها من قبل البرلمان الأوروبي.

في حين تفتقر بريطانيا لصدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع، سيقوم البنك المركزي البريطاني بنشر النتائج السنوية لاختبارات كبار البنوك في بريطانيا.

