مال وأعمال

تمكن الدولار من الارتفاع في مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد تراجع كل من اليورو والاسترليني في نهاية الأسبوع المنصرم.

كما أسلفنا سيكون الحدث الأهم للدولار هذا الأسبوع هو لقاء الرئيسين الأميركي والصيني حيث انه في حالة عدم التوصل لاتفاق يخفف من حدة النزاع التجاري بين الطرفين يمكن للدولار مواصلة ارتفاعه نظرا لنظرة المستثمرين له كعملة ملاذ امن.

سيتم كذلك الإعلان هذا الأسبوع عن محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عن شهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يبحث المتداولون عن دلائل تخص إمكانية رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.

أما على صعيد التقارير الاقتصادية، ستصدر الولايات المتحدة مراجعة لبيانات الناتج المحلي الاجمالي والتي قد تظهر ثباتاً عند 3.5 في المئة نمو في الربع الثالث على أساس سنوي. أيضا يمكن أن يشهد مؤشر الأسعار الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي، ارتفاع 0.2 في المئة في أكتوبر و2 في المئة على أساس سنوي.

