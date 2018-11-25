loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ارتفاع الدولار مقابل سلة العملات


تمكن الدولار من الارتفاع في مقابل سلة من العملات الرئيسة بعد تراجع كل من اليورو والاسترليني في نهاية الأسبوع المنصرم.
كما أسلفنا سيكون الحدث الأهم للدولار هذا الأسبوع هو لقاء الرئيسين الأميركي والصيني حيث انه في حالة عدم التوصل لاتفاق يخفف من حدة النزاع التجاري بين الطرفين يمكن للدولار مواصلة ارتفاعه نظرا لنظرة المستثمرين له كعملة ملاذ امن.
سيتم كذلك الإعلان هذا الأسبوع عن محضر اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي عن شهر نوفمبر، حيث من المتوقع أن يبحث المتداولون عن دلائل تخص إمكانية رفع سعر الفائدة الشهر المقبل.
أما على صعيد التقارير الاقتصادية، ستصدر الولايات المتحدة مراجعة لبيانات الناتج المحلي الاجمالي والتي قد تظهر ثباتاً عند 3.5 في المئة نمو في الربع الثالث على أساس سنوي. أيضا يمكن أن يشهد مؤشر الأسعار الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يعتبر مقياس التضخم المفضل للفيدرالي الأميركي، ارتفاع 0.2 في المئة في أكتوبر و2 في المئة على أساس سنوي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة