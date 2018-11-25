loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

تراجع وتيرة النمو في منطقة اليورو


في الأسبوع الماضي، تراجع اليورو أمام الدولار بسبب القلق من تراجع وتيرة النمو في منطقة اليورو والخلاف بين المفوضية الأوروبية والحكومة الايطالية بسبب ميزانية إيطاليا لعام 2019.
لكن لعل الحدث الأبرز هذا الأسبوع لكل من اليورو والاسترليني هو القمة الأوروبية حيث من المتوقع أن يقر قادة الاتحاد الأوروبي المسودة المتعلقة بالعلاقات المستقبلية مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.
لكن ربما يستفيد الاسترليني بشكل أكبر من اليورو في حالة إقرار المسودة، في حين أن أي أخبار متعلقة بالميزانية الايطالية يمكن أن تؤثر على حركة اليورو بشكل أكبر. بالنسبة للأجندة الاقتصادية، القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر قد تشهد تراجعاً إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة السابقة البالغة 2.2 في المئة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة