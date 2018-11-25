مال وأعمال

في الأسبوع الماضي، تراجع اليورو أمام الدولار بسبب القلق من تراجع وتيرة النمو في منطقة اليورو والخلاف بين المفوضية الأوروبية والحكومة الايطالية بسبب ميزانية إيطاليا لعام 2019.

لكن لعل الحدث الأبرز هذا الأسبوع لكل من اليورو والاسترليني هو القمة الأوروبية حيث من المتوقع أن يقر قادة الاتحاد الأوروبي المسودة المتعلقة بالعلاقات المستقبلية مع بريطانيا بعد انفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

لكن ربما يستفيد الاسترليني بشكل أكبر من اليورو في حالة إقرار المسودة، في حين أن أي أخبار متعلقة بالميزانية الايطالية يمكن أن تؤثر على حركة اليورو بشكل أكبر. بالنسبة للأجندة الاقتصادية، القراءة الأولية لمؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عن شهر نوفمبر قد تشهد تراجعاً إلى 2.1 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة السابقة البالغة 2.2 في المئة.

