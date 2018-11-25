مال وأعمال

أسدل «دار القرار» الستار على برنامج الشهادة الاحترافية في التحكيم الهندسي للعام 2018 «التحكيم وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك» بمملكة البحرين، جاء ذلك خلال إحتفاء بتخريج أول دفعة في مملكة البحرين من المقر الجديد للمركز الكائن في شارع الإستقلال، وبلغ عدد خريجي البرنامج 39 شاباً وشابة من كل من مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان. وكان من بين المشاركين ممثلون عن شركات بحرينية وهيئات حكومية تمثلت في : مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية، مكتب القانون الدولي للمحاماة، وزارة المالية، وزارة الزراعة، وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، شركة كوويد إلكرونيكس، شركة المدير الكويتي القابضة، وشركة تعمير. فيما كان هناك تمثيل لشركة أرامكو من المملكة العربية السعودية وكذلك بلدية صحار من سلطنة عمان. وشهد البرنامج أيضاً ولأول مرة مشاركة واسعة لعدد من المرشحين خريجي القانون والتي تعمل وزارة العمل البحرينية لتأهيلهم عبر البرامج التدريبية؛ والذين بدورهم عبروا عن مدى سعادتهم وارتياحهم لمستوى المعلومات والكم المعرفي الذي استسقوه خلال مشاركتهم في البرنامج. ويأتي برنامج «التحكيم وعقد المقاولة (الإنشاءات) في ضوء الفيديك» بدعم من (تمكين) والتي تستمر في طرح مبادرات الدعم الكامل لرسوم البرنامج للمواطن البحريني لتأهيله ليكون الخيار الأمثل في سوق العمل؛ وذلك عبر تغطية رسوم المشاركة في البرنامج لكل بحريني يجتاز مراحل البرنامج الثلاث.

ويشهد البرنامج توسعاً واقبالاً في مملكة البحرين وفي دول مجلس التعاون، والذي ينظم من قبل «دار القرار» بالتعاون مع الهيئة السعودية للمهندسين في كل من جدة والرياض والمنطقة الشرقية، كما يجري العمل حالياً على تنظيم البرنامج في سلطنة عمان وباقي دول مجلس التعاون خلال الفترة المقبلة. ويتكون البرنامج من ثلاث مراحل أساسية: المرحلة الأولى بعنوان «طبيعة المهمة التحكيمية وأحكام عقد المقاولة»، المرحلة الثانية: «عقود الفيديك، الشروط، المطالبات، والتسويات»، والمرحلة الثالثة «ورش تطبيقية في فض منازعات عقود مقاولات المباني والإنشاءات».

