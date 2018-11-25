وطن النهار

يرعى صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد وقائد العمل الانساني الحفل السنوي الذي تقيمه جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية غدا الاثنين 26 نوفمبر 2018 بقصر بيان العامر لتكريم الفائزين في عامها الثامن عشر في الساعة العاشرة والنصف صباحا، بحضور كبار الشيوخ وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء والوزراء وجمع غفير من الضيوف الكرام.

وبهذه المناسبة عبرت الشيخة عايدة سالم العلي الصباح رئيس مجلس امناء الجائزة ورئيس اللجنة المنظمة العليا عن عميق اعتزازها وصادق شكرها للرعاية الابوية من صاحب السمو للجائزة وحفلها السنوي مشيدة باستضافة قصر بيان العامر لهذا الحفل، ما يعد دليلا على المكانة المرموقة للجائزة ورفعة شأنها لدى القيادة الحكيمة والحكومة الرشيدة .

واضافت العلي ان رعاية صاحب السمو لانشطة الجائزة وفعالياتها وسام على صدر مسيرتها ومصدر الهام وينبوع ارشاد وحافز ومواصلة لمسيرة الجائزة نحو تحقيق اهدافها الطموحة واستراتيجيتها المنطلقة الى دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد.

وقالت ان جائزة المعلوماتية اضحت معلما مهما في تاريخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بتحفيزها على الابداع والابتكار وتشجيعها المشاريع التقنية التي تخدم المجتمعات وترقى بها.

واوضحت ان هذه الجائزة خالدة بعون الله تعالى لانها تحمل مقومات ذلك فراعيها صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد امير البلاد وقائد العمل الانساني وشيخ الدبلوماسية، ومؤسسها رمز من رموز العطاء في تاريخ الكويت الحديث، انه سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني.

وأفادت بأن الجائزة استشرفت المستقبل العالمي منذ 18 عاماً، وعملت على بناء مجتمع معلوماتي متكامل ومتطور ملتزمة بالاستفادة من كل جديد في عالم التقنية والاتصالات.

كما بينت العلي ان الجائزة تنطلق من استراتيجية طموحة تعتمد دعم التحولات الرقمية في مجالات المعرفة والاقتصاد، ملبية في ذلك رؤية صاحب السمو في جعل الكويت مركزا اقليمياً مالياً وتجارياً وتقنياً، مشيرة الى ان الجائزة ستتشرف بتقديم درع تذكارية في هذا الحفل لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير البلاد قائد العمل الإنساني شكراً وامتناناً لسموه على رعايته الكريمة، وتوجيهاته الحكيمة.

وعن وسام المعلوماتية قالت الشيخة عايدة ان الحفل سيشهد ايضاً تقديم وسام المعلوماتية - وهو أعلى جائزة تقديرية تمنحه الجائزة - إلى أهم محفل عالمي لمجتمع المعلومات الاتحاد الدولي للاتصالات تقديراً لمسيرته الحافلة بالانجازات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فقد عمل على تكوين نظام عالمي سلس ومتطور من خلال أنشطته في قطاعات الاتصالات الراديوية، وتقييس الاتصالات، وتنميتها عن بعد، وغير ذلك من انجازات تقنية عالمية.

وأشارت العلي الى انه سيتم -ايضاً- تكريم «عشرة» فائزين بجائزة المعلوماتية من الجهات والأفراد من 4 دول عربية في قطاعات الحكومة، والخاص، والمجتمع المدني، فقد اقتنص القطاع الحكومي ست جوائز وزعت على النحو الآتي: حصدت دولة الإمارات العربية المتحدة ثلاث جوائز عن مشاريعها: «التطبيق الذكي لوزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة»، و«تطبيق دبي الآن» التابع لمؤسسة حكومة دبي الذكية، و«تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين»، فيما اقتنصت دولة قطر جائزتين: الأولى عن مشروعها «صك» التابع لوزارة العدل، والثانية عن «الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية القطرية - الخدمات الإلكترونية»، بينما حصلت دولة فلسطين على جائزة واحدة عن مشروعها «بيئة روافد التعليمية» التابع لوزارة التربية والتعليم العالي، فيما حصل القطاع الخاص على جائزتين: الأولى كانت من نصيب الكويت عن مشروع «المحامي» التابع لشركة أنظمة الجودة، والثانية أخذتها دولة فلسطين عن مشروع «افندي» التابع لشركة افندي للتكنولوجيا والاستشارات اما المجتمع المدني فقد نال جائزتين ايضا: احداهما عن مشروع «المكتبة الاسلامية الالكترونية الشاملة» التابع لجمعية النجاة الخيرية، والاخرى عن مشروع «خدمة حسابي الخيري» التابع للرحمة العالمية بجمعية الاصلاح الاجتماعي، واكدت سعادتها اهتمام الجائزة بالشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيعهم ودفعهم نحو الابتكار والابداع.

