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«الحرس الوطني» خرَّج دورة الإسعافات الأولية


شهد وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، تخريج دورة الإسعافات الأولية للفتيات من ذوي الهمم، والتي أقيمت للمرة الأولى ضمن مبادرة «تنمية ووفاء لكويت العطاء» السابعة ونظمتها مديرية القوى البشرية بالتعاون مع وزارة الصحة والنادي الكويتي الرياضي للصم. وقال الفريق الرفاعي في كلمة خلال الحفل «إن الحرس الوطني ليفخر بتخريج هذه الكوكبة من الفتيات المتسلحات بالعلم حتى يساهمن في بناء مجتمعهن»، مشيرا إلى أن مبادرة تنمية ووفاء لكويت العطاء تواصل تحقيق النجاح عاما تلو الآخر «بفضل دعم ومساندة القيادة العليا للحرس الوطني ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، ومعالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني»، مقدما الشكر للجهات التي اسهمت في إنجاح الدورة الاولى من نوعها التي تقدم للفتيات من ذوي الهمم، وفي مقدمتها وزارة الصحة ونادي الصم، كما شكر المحاضرين من داخل وخارج الحرس الوطني، والقائمين على المبادرة، مؤكدا الحرص على الاهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة العزيزة على قلوبنا، وإطلاق المبادرات لاحتوائهم ودمجهم في المجتمع.


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