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انطلاق فعاليات المؤتمر الوطني للمتقاعدين ديسمبر المقبل


كشف نائب رئيس المشروع الوطني للمتقاعدين الدكتور عدنان الحداد عن تنظيم المؤتمر السنوي الثالث تحت شعار «استثمار خبرات المتقاعدين من المحلية إلى العالمية» وسيشهد العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعكس أهمية المؤتمر ومسيرة المشروع الوطني للمتقاعدين في عامه الثالث.
وأوضح الحداد في تصريح صحافي أن المؤتمر سينطلق في العاشر من شهر ديسمبر المقبل في فندق النخيل من الساعة التاسعة صباحا وحتى السابعة مساء حيث ستتناول المحاضرات كثيراً من القضايا ذات الاهتمام للمتقاعدين والمؤتمر سيركز على أهمية استثمار خبرات المتقاعدين حيث أثبتت نجاحها وتميزها من خلال الكم الهائل من الإنجازات لأكثر من 120 ألف متقاعد ومتقاعدة ساهموا في تحقيق النمو والتطور في العديد من المجالات والتي أضحت مثالا يحتذى به في الإخلاص والانجاز والتميز.
وأضاف أن المؤتمر تصاحبه العديد من الفعاليات التي تتناول العديد من المجالات ومنها الديوانية الشهرية التي أصبحت ملتقى للمتقاعدين يتم تبادل الهموم والاقتراحات ومناقشة جميع القضايا المتعلقة بمستقبل التقاعد في الكويت.


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