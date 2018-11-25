وطن النهار

انطلاقا من اهتمامها في دعم المتميزين والمبدعين كرمت جمعية الرسالة الانسانية الوطنية كوكبة من رجالات الكويت البررة الذين أضافوا بصمة واضحة في خدمة المجتمع الكويتي ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية، من خلال العطاءات التي قدموها والانجازات التي حققوها على المستوى العالمي، وخصت الرسالة الوطنية هذا الاسبوع في ديوانها الكائن بمنطقة القادسية، بالتكريم كلاً من ابراهيم طاهر البغلي ومحمد عبدالله الصايغ ود. عماد جواد بوخمسين، لعطائهم المتميز ودورهم في خدمة الوطن ورفعته. وفي هذه المناسبة، ألقى رئيس جمعية الرسالة الانسانية الوطنية المهندس حميد القطان كلمة ترحيبية، قال فيها: باسمي وباسم اعضاء مجلس الإدارة وجميع الاعضاء المنتسبين لجمعية الرسالة الإنسانية الوطنية، أرحب بكم أجمل ترحيب فى ديوانكم الاسبوعي الذى تشرفنا هذه الليلة بحضوركم وتلبيتكم دعوتنا للمشاركة فى تكريم ثلة من رجالات الكويت الاوفياء الذين كان عملهم وعطاؤهم نبراساً يقتدي به الشباب وعلماً خفاقا رفع اسم الكويت عالياً واضاف سطراً اخر من اسطر الذهب التي خطها رجالات أبوا إلا ان يكون لهم أسهام وعطاء يوازي حبهم وتقديرهم لوطنهم ولمواطنيهم.

وأضاف: ان ما أنجزتموه هو مفخرة وهى دعوة للجميع بأن العمل المخلص والولاء الخالص والعطاء المستمر والإبداع والتميز، هى ادوات رد الجميل للوطن الغالي وقد كنتم بحق مثالاً للمواطن الصالح الغيور على وطنه.

وتابع: نحن فى جمعية الرسالة الإنسانية الوطنية يسعدنا ويشرفنا أن نكون جزءاً من الكيانات الأهلية التى ترى أن التكريم والتقدير والوقوف عند الإنجازات المتميزة هو حق علينا بل وواجب يمليه علينا نظامنا الاساس لتشجيع الابداع والارتقاء بالوطن الى مراتب عليا.

واستطرد بالقول: لا يزال ابن الكويت البار ومؤسس الجمعية الكويتية الخيرية لرعاية وتأهيل المسنين العم الفاضل ابراهيم طاهر البغلي يتحفنا بانجازاته المتوالية ومبادراته الانسانية فهو سفير النوايا الحسنة وهو من توج أخيراً بجائزة التميز العلمي لافضل بحث ودراسة متخصصة فى مجال رعاية وتأهيل المسنين على مستوى دول مجلس التعاون لعام 2018 ولعل انجازاته ومبادراته أكبر من أن نعددها فى هذه الأسطر القليلة.

وأردف قائلا: ومن منا لم يسمع أو يشعر بالفخر والاعتزاز عند ذكر اسم مدرسة الإخلاص الأهلية بدولة الكويت صاحبة المركز الاول فى مسابقة تحدي القراءة العربي ضمن 44 دولة مشاركة، فهذا الإنجاز نجاح لنا جميعا وشعاع امل بأن الكويت لاتزال معطاءة وزاخرة بالمتميزين فوراء كل نجاح قائد ملهم وفريق متفانٍ وهمم تناطح الجبال ولقد برز المربي الفاضل محمد عبدالله الصايغ كقائد لهذا الانجاز الرائع.

وتابع: لا يمكن ان نقف عند هذا الحد دون ان نتقدم بالشكر والثناء والتقدير والعرفان لشركائنا فى خدمة المجتمع واجنحتنا التى نطير به لتقديم رسالتنا واعني بذلك جريدة النهار ممثلة برئيس تحريرها وربان سفينتها الدكتور عماد جواد بوخمسين، لقد كانت ولا تزال هذه الجريدة الراعي الرئيس والدائم لأنشطة الجمعية وفعالياتها والتي لولاها لما عرف الجميع ما هي جمعية الرسالة الانسانية الوطنية وما هي اعمالها وانجازاتها.

وأضاف: مرة أخرى نشكر المحتفى بهم لتلبيتهم دعوتنا والسماح لنا بتكريمهم وإن كنا كما قال الشاعر:

أتت نملة الى سليمان يوم الملك

وفخذ الجرادة فى فيها

ترنمت بفصيح القول وأعتذرت

أن الهدايا على مقدار مهديها

وتابع: الشكر موصول للحضور الكريم وفقنا الله واياكم لما فيه الخير والصلاح وأدام علينا نعمة الأمن والأمان في ظل قائد الإنسانية سمو الامير حفظه الله ورعاه وسمو ولى عهده الامين وعلى دروب الخير والمحبة نلتقي بإذن الله تعالى.

من جانبه، أعرب رئيس اللجنة الاستشارية العليا السيد جواد بوخمسين، عن سعادته وتقديره بهذه المناسبة لتكريم ثلة من رجالات الكويت الذين وضعوا بصمة واضحة في خدمة الوطن واسهموا في رفع اسم الكويت عاليا، مترجمين بذلك حبهم للوطن والمواطنين.

وأثنى بوخمسين على دور العاملين في جمعية الرسالة الانسانية الذين تضافرت جهودهم لتطوير عملها وأنشطتها المتنوعة في الجانب الاجتماعي والثقافي والترفيهي وتحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها لخدمة الكويت وأهلها، راجيا التوفيق من الباري عز وجل في تحقيق النجاح تلو الآخر، داعيا في نفس الوقت كل من لديه أفكار ومقترحات من شأنها الارتقاء في عمل الجمعية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمدرسة الاخلاص الاهلية: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فوجب علينا شكركم، مضيفا لم نؤد الا واجباً وما نجحنا إلا من طريق رسمتموه لنا من رجال سابقين وحاضرين، فمنكم احتفينا ومن خطابكم وصلنا وأدينا.

وأضاف: ان مسابقة تحدي القراءة التي كانت على مستوى 44 دولة وبمشاركة 52 ألف مدرسة و10 ملايين و500 ألف طالب وطالبة بينهم من دول كندا وأيسلندا والسويد والهند معروفة بتقدمها العلمي للجاليات الناطقة باللغة العربية.

وأوضح أن مدارس الاخلاص الاهلية رسمت منهاجا اساسا انطلاقا من كلمات صاحب السمو امير البلاد، حينما قال سموه لقد حملكم الوطن امانة ثقيلة واولادكم اهل الكويت ثقة فارتضوا نصب اعينكم المصلحة العامة في قول او فعل ينشر عنكم، مضيفا هذا واجبنا وتشرفنا بحمل العلم في هذا المحفل العالمي، وقدرنا الله وقدركم لتأدية المزيد، فالكويت واهلها يستاهلون.

وفي الختام، أعرب رئيس تحرير جريدة النهار د. عماد بوخمسين، عن فخره واعتزازه بحضور حفل تكريم نخبة من المواطنين المخلصين لبلدنا الكويت الحبيبة، مثمنا دورهم في تحقيق الانجازات التي من شأنها رفع علم الكويت عاليا في المحافل الدولية.

وقال بوخمسين ان شهادتنا قاصرة في حق كل من بذل جهده وسعى لرفع اسم وطننا الغالي وحمل رايته على المستوى العالمي، مؤكدا ان جريدة النهار تسخر امكانياتها لخدمة الكويت واهلها بمختلف اطيافها، مشيرا الى ترحيبه باستقبال اي مقترحات او ملاحظات تفضي في خدمة المجتمع الكويتي.

