وطن النهار

أوضح رئيس قسم إزلة المخالفات في الفروانية خالد الردعان بان الحملة استهدفت إزالة جميع التعديات التى تعيق مشاريع الدولة بالمحافظة ، لافتاً إلى أن البلدية تسخر كل قدراتها لإزالة أى تجاوزات على الخدمات أو أملاك الدولة تعيق مشاريع الدولة ويأتي ذلك من منطلق التعاون بين بلدية الكويت وجميع جهات الدولة المختلفة. وأكد الردعان أن الحملات مستمرة لإزالة كل التعديات على املاك الدولة والتجاوزات على خدمات الوزارات لتطبيق هيبة القانون على جميع المخالفين ، مؤكداً أن مفتشي النوبة «أ» قاموا بإزالة 32 تعدياً على أملاك الدولة بالمحافظة بعد توجيه 80 إنذاراً.

