loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

بلدية الفروانية: إزالة 32 تعدياً


أوضح رئيس قسم إزلة المخالفات في الفروانية خالد الردعان بان الحملة استهدفت إزالة جميع التعديات التى تعيق مشاريع الدولة بالمحافظة ، لافتاً إلى أن البلدية تسخر كل قدراتها لإزالة أى تجاوزات على الخدمات أو أملاك الدولة تعيق مشاريع الدولة ويأتي ذلك من منطلق التعاون بين بلدية الكويت وجميع جهات الدولة المختلفة. وأكد الردعان أن الحملات مستمرة لإزالة كل التعديات على املاك الدولة والتجاوزات على خدمات الوزارات لتطبيق هيبة القانون على جميع المخالفين ، مؤكداً أن مفتشي النوبة «أ» قاموا بإزالة 32 تعدياً على أملاك الدولة بالمحافظة بعد توجيه 80 إنذاراً.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة