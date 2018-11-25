وطن النهار

سيرا على نهج ودعوات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وانطلاقا من الحرص والاحساس بالمسؤولية تجاه كويت الحب والعطاء وتلبية لحس المواطنة اجتمعت الجهود وتصافحت الايادي معلنة تشكيل فريق الوفاء التطوعي الذي وضع الارتقاء عنواناً عريضا لاهدافه المنشودة واجندته الشاملة في مناحي الحياة الكويتية واهتمامات الشعب الكويتي واحتياجاته.

الوفاء هو المرسى الذي استقر فيه ثلة من المواطنين الغيورين أتوا من مجالات مختلفة وبخبرات سابقة في مجال العمل التطوعي تجاذبت افكارهم وارتأوا أن يجمعوها تحت مظلة واحدة لتتفاعل الخبرات ببعضها وتستثمر بعمل مثمر ذي بصمة، وهو فريق تطوعي يهدف الى تطوير أداء المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال عمل أبحاث ودراسات علمية ونشاطات عملية من قبل مختصين أكاديميين تعمل على رفع مستوى العمل الحكومي والارتقاء بالأداء بشكل أكثر فاعلية وبالتالي رفعة وتقدم المجتمع الكويتي، وفيما يلي تفاصيل اللقاء مع نائب رئيس فريق الوفاء التطوعي المحامي محمد العبدالله:

من فريق الوفاء؟

فريق تطوعي عبارة عن مجموعة شباب مختارة يعمل تحت مظلة أي جمعية من جمعيات النفع العام، يجتهد لتقديم دراسات لمجلس الوزراء ورجالات الاقتصاد واي مجال من مجالات الدولة بعيدا عن السياسة لهدف منشود وهو الارتقاء بعمل الهيئات والمؤسسات الحكومية، حيث انه يعمل على وضع خطة لتقديم اعمال استشارية لقطاعات الدولة في مختلف المجالات لاسيما الجانب الاجتماعي والاقتصادي دون اي مقابل

بداية هل لنا بنبذة عن كيفية بزوغ فكرة فريق الوفاء التطوعي؟

العمل التطوعي هو طابع جبل عليه أبناء الكويت منذ الصغر، إذا ان الرغبة حاضرة ترجمتها مساعي وجهود مجموعة من الأخوة لهم هدف واحد وهو الارتقاء بمفهوم العمل في مؤسسات وهيئات الحكومة بتعزيز الحالة التوعوية بأهمية الأخذ بالدراسات العملية التي تشرح كيفية ديمومة تحسين الأداء وتطوير العمل والتجديد في مختلف الاليات التي تعتمدها المؤسسات في أدائها وتقديم دراسات علمية محكمة تقدم المشورى بشكل مستقل وبحرية كاملة ودون الخضوع لأي جهة ودون مقابل مادي.

دراسة محكمة

أين يتمثل دور فريق الوفاء التطوعي؟

يسعى الفريق على تغطيته جميع ميادين وانحاء المؤسسات والهيئات الحكومية من خلال عمل الدراسات والبحوث وتطوير الاليات التي يعتمدها طبيعة العمل فعلى، سبيل المثال لا الحصر الهيئة العامة للشباب والرياضة لديها رؤية تسعى لها وهي عمل انتخابات للاندية الرياضية يبدأ دور الفريق معها بتقديم دراسة محكمة يقدمها نخبة من القانونيين والمختصين والأكاديميين تقدم على شكل استشارة مجانية تغطي كافة انحاء المقترح وتشمل حتى الاقتراحات والبنود المثلى لتنفيذ هذه الرؤية كمبادرة تصب في مصلحة الوطن.

هل بدأ الفريق بخطوات إنشائه فعليا من اختيار مقر وممارسة أنشطة؟

نحن نطمح لإنشاء مقر لكن مبدئيا ليس قبل عدة شهور، وبالنسبة للأنشطة كفريق تطوعي نمد يد التعاون لجمعيات النفع العام وفق نظام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بما يتماشى ويتناغم مع نظم ولوائح وزارة الشؤون، وبالنسبة لتنظيم الفعاليات وتحديد جدولها من أماكن ومواعيد ومواضيع فيتم بالتنسيق مع احدى جمعيات النفع العام تماشيا مع حرية الرأي المكفولة في الدستور الكويتي.

ترجمة المبادرات

على ماذا تستند رؤيتكم الواثقة في فعالية العمل التطوعي؟

المبادرات والأعمال التطوعية وتقديرها هو نهج وطابع اتصفت به دولة الكويت منذ تأسيسها وهو ما لمسناه أخيراً عندما تم تأسيس وزارة الشباب بعد مؤتمر الكويت تسمع والذي اطلقه صاحب السمو عام 2013 ورعى فيه ما يقارب 176 مبادرة انشأ على ضوئها وزارة الشباب لاحتضان وترجمة المبادرات الشبابية ومتابعتها بشكل رسمي من قبل الجهات المعنية والعمل على استثمارها وتعزيز فعاليتها، والارتقاء بالمجتمع والاخذ به لمصاف المجتمعات المتقدمة عالميا ايضا مسؤولية مجتمعية، ورؤية الكويت الطامحة لتمكين الشباب والمسؤولية المجتمعية جميعها تصب في مصب واحد وهو إثبات فعالية العمل التطوعي.

هل الفريق يهدف الى تطوير عمل الجانب المؤسساتي فقط؟

لا، التطوير ذوو جناحين فكما يتم العمل على تطوير العمل الحكومي يجب العمل على زيادة الوعي الفردي من خلال إقامة الدورات والندوات التثقيفية من قبل المختصين كل في مجاله ونشر الوعي اكثر، اما المبادرة فتعمل على توعية المؤسسات والهيئات الحكومية بما يحتاج تعديله او تحسينه بناء على دراسات كاملة الأركان.

العمل التطوعي الهادف

ما هو الإطار القانوني لجماعة الوفاء؟

تستمد الجماعة مشروعية عملها من مبدأ حرية الرأي الذي كفله الدستور الكويتي وكونها تعمل تحت مظلة مؤسسات المجتمع المدني، وتستمد ذلك من تشجيع صاحب السمو الامير حفظه الله للعمل التطوعي الهادف لرفعة الكويت، ويعمل الفريق حاليا على انشاء مركز إعلامي ايمانا منه باهمية الاعلام لايصال صوته للمجتمع وإصدار كتيبات تضم اهم الدراسات التطويرية بشكل ميسر تحت مظلة قانونية تتناسب مع قوانين الدولة، ايضا انشاء موقع إلكتروني يضم جميع الافكار والاليات المنشودة والمفتوحة، وتسخير وسائل التواصل الاجتماعي لخدمة العمل.

هل من اضافة اخيرة للموضوع؟

فريق الوفاء التطوعي هو اتحاد جهود وتجاذب افكار مجموعة من الشباب الواضع تطوير المجتمع الكويتي والارتقاء به نصب عينيه، الساعي الى تطوير جوانب العمل والاداء دون تداول الجوانب التازيمية، فالفكرة سامية ولا تقصد التكسب المالي او السياسي او التنفع على حساب الوطن، وهي فكرة معلنة الأهداف واضحة التفسير.

