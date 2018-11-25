وطن النهار

كشفت التقارير الاحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية انخفاض اعداد المسجلين الجدد من الكويتيين العاملين في القطاع الخاص في الوقت الذي اكد فيه برنامج اعادة الهيكلة ان الانخفاض بسبب محاربة العمالة الوهمية. واكدت الاحصائيات ان «11443» مواطناً استقالوا من القطاع الخاص خلال الفترة من 2015 وحتى اخر الاحصائيات والتحقوا بالعمل في القطاع الحكومي بشأن اجراءات التعيين الوهمي في المساهمة بانخفاض نسب العمالة الوطنية في الخاص. وبينت أنه وخلال الفترة بين 2015 وحتى 2017 شهدت انخفاضا ملحوظا في اعداد المسجلين الجدد في الخاص مقابل زيادتهم الملحوظة في القطاع الحكومي في حين عللت مصادر مسؤولة الامر الى الاستقرار والامان الذي يتمتع به الاخير في ظل اجراءات التضييق الاخيرة على العمالة الوطنية في القطاع الخاص.

الى ذلك اشارت الاحصائيات انخفاض نسبة توظيف الكويتيين في القطاع الخاص من 42 % في العام 2011/2012 الى 33,7 % في العام 2016/2017 مقارنة بالمعينين الجدد في الحكومة التي ارتفعت نسبتهم من 58 % في العام 2011/2012 الى 66,3 % في العام 2016/2017 مما يخالف توجهات الدولة في زيادة اعداد الكويتيين في القطاع الخاص بهدف معالجة مشكلة البطالة الحقيقية والمقنعة.

