وطن النهار

استقبل محافظ العاصمة الفريق ثابت المهنا مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر براك علي الشيتان يرافقه نواب المدير العام وفريق التواصل، وذلك بمناسبة مرور عام على افتتاح مبنى الهيئة الرئيس الجديد في المرقاب حيث قدم الشيتان باسمه وباسم وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير للمحافظ على دعمه المستمر لجهود العاملين بالهيئة لتطويرها وتوفير كل الخدمات للقصّر والمشمولين برعايتها ، مؤكدا على ان الانتقال الى المبنى الجديد يأتي ضمن نهج الهيئة في تطوير أدائها وزيادة إنتاجية خدماتها بما يتناسب مع احتياجات موظفيها وابنائها القصّر والمشمولين برعاية الهيئة.

من جانبه أثنى المحافظ على الدور الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤن القصّر في خدمة المشمولين بالرعاية مجددا التأكيد على استمرار دعمه وتشجيعه للهيئة وكافة العاملين بها والمشمولين برعايتها لخدمة الوطن وأبناءه.

بعدها قام الشيتان ومرافقوه بجولة داخل متحف قصر نايف حيث اطلعوا على المقتنيات الكويتية القديمة والتاريخية وثمنوا هذا الانجاز الرائع الذي يوثق حقبة تاريخية لأبناء الكويت الأوائل.

وفي نهاية الزيارة تبادل المحافظ والشيتان الدروع التذكارية.

يُذكر ان مبنى الهيئة العامة لشؤون القصر الجديد يعد من المباني الذكية، ويمتد على مساحة أرض تبلغ 5548.20 مترا مربعا ويتكون من برجين بارتفاعات مختلفة متلاصقين بمبنًى منخفض، حيث يحتوي المبنى على مكاتب إدارية للموظفين وصالات لاستقبال المراجعين ومبنى لمواقف السيارات، كما يحتوي على صالة متعددة الأغراض.

