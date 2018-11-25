وطن النهار

في إطار مشاركة ديوان المحاسبة في مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية شارك وفد من الديوان في الملتقى الخليجي الرابع للمحاسبين والمدققين تحت شعار «أفضل الممارسات في مكافحة الفساد والاحتيال» في مملكة البحرين خلال الفترة من 14 إلى15 نوفمبر 2018.

إذ مثل الديوان في الملتقى كل من كبير مدققين بإدارة الرقابة على الدفاع والأمن والشؤون العامة خالد الحبيل، ومدقق أول بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية مفلح السبيعي، ومدقق أول بإدارة الرقابة على التسويق والاستثمار للجهات النفطية حصة الراشد قال مدقق أول بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية مفلح السبيعي أن ملتقى المحاسبين والمدققين استهدف مناقشة أفضل الممارسات في مجال مكافحة الفساد والاحتيال، بدءاً من أفضل السبل المحاسبية والتدقيقية لمنع الفساد والاحتيال قبل وقوعه، ومرورا بالممارسات الحديثة لكشف حالات الفساد والاحتيال، والوصول إلى الخطوات الإدارية والقانونية المطلوبة من الممارسين في حال اكتشافهم لأي حالة فساد أو احتيال، والتي تضمن حقوقهم وحقوق المؤسسات التي يمثلونها.

وأضاف السبيعي أن الملتقى ناقش عدة موضوعات منها «دراسات حالة على عمليات الفساد و«الاحتيال»، و«الجوانب العملية والقانونية لدور المحاسبين والمدققين فيكشف عمليات الفساد والاحتيال»، و« دور الجهات الرقابية في المساعدة على كشف حالات الفساد والاحتيال». كما نوه إلى أن مكافحة الفساد ليست مهمة جهة مختصة بل هي مهمة وواجب وطني على جميع فئات المجتمع ومؤسسات الدولة فهي مهمة وطنية يشترك فيها الجميع.

