وطن النهار

كشف مدير مركز صباح الاحمد للمسالك والكلى د. فوزي أبل عن اجراء 73 عملية جراحية عبر جهاز «الروبوت» خلال العام الحالي، مشيرا الى ان جهاز الروبوت أسهم بالتسهيل على الاطباء في اجراء العمليات الدقيقة، منوها الى ان اغلب العمليات التي تجرى بهذا الجهاز هي لأورام «البروستاتا» وسرطان الكلى.

وذكر أبل في تصريح صحافي على هامش اقامة المركز يوما توعويا عن سرطان «البروستاتا» ان عيادات مركز صباح الاحمد للكلى والمسالك استقبلت 7590 مريضاً منذ بداية العام الحالي حتى اليوم، كاشفا عن افتتاح عيادة لـ «عقم» الرجال بالمركز.

وحول اليوم التوعوي، قال ابل ان الهدف من اليوم التوعوي عن سرطان البروستاتا هو عمل حملة تثقيفية عن المرض وكيفية الإصابة به وانتشاره، وذلك لزيادة الوعي به كونه المرض الأكثر شيوعا عند الرجال.

يذكر ان اليوم التوعوي شمل معرضاً صحياً وتوزيع بروشورات توعوية عن التغذية السليمة التي تقي من الإصابة بالمرض، علما ان اقامة اليوم التوعوي تأتي تزامنا مع اقامة منتدى الكويت الاول لصحة البروستاتا.

