وطن النهار

دبي - (كونا): شارك وفد طبي كويتي من مركز جابر الاحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي في المؤتمر الإماراتي الدولي لفنيي الطب النووي الذي عقد «أمس» السبت في امارة دبي.

وقال مدير المركز الدكتور فهد معرفي في تصريح لـ (كونا) ان الوفد الكويتي اسهم في انجاح هذا المؤتمر الذي يقام برعاية هيئة الصحة بدبي من خلال إلقاء محاضرات علمية عدة تشمل تطبيقات التصوير الهجين البوزيتروني وجوانب عدة ذات علاقة بهذا التخصص.

واوضح ان الوفد ناقش خلال المؤتمر إجراءات السلامة الإشعاعية ونظم المعلومات الطبية بالإضافة للتأثير البيولوجي لمثل هذه الإجراءات الطبية.

واشار معرفي الى ان المؤتمر أقيم بالتنسيق الكامل مع مركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي «ولذلك فهو يعد أول مشاركة إقليمية للمركز خارج الكويت منذ تأسيسه» ويدخل ضمن أطر التعاون العلمي المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين المؤسسات العلمية والذي تتبناه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. من جانبها قالت رئيس مركز دبي للطب النووي والتصوير الجزيئي الدكتورة بتول البلوشي في تصريح مماثل لـ(كونا) ان المؤتمر حضره العديد من المهتمين بالتخصص من دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي دول الخليج وباكستان والهند من أطباء وفنيين وفيزيائيين قاموا بعدة حلقات نقاشية مهمة تسلط الضوء على مستجدات هذا التخصص الدقيق.

وأضافت انها تتطلع للمزيد من التعاون المستقبلي بين الكويت والإمارات في مجال التدريب الاكلينيكي والفني وعمل الأبحاث العلمية موضحة ان الوفد الكويتي المشارك يتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال.

يذكر ان مركز جابر الأحمد للطب النووي والتصوير الجزيئي أنشئ من قبل مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ويدار من قبل وزارة الصحة منذ عام 2013 ويقدم خدمات التصوير التشخيصي.

وتربط المركز علاقات تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أصبح يقدم الخدمات لمعهد الكويت للاختصاصات الطبية وهو يجمع بين التعليم الاكلينيكي والتدريب الفني والأبحاث العلمية.

