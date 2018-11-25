وطن النهار

قال وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس حسام الرومي ان اللجنة التنسيقية لطوارئ الأمطار والسيول عقدت اجتماعا أخيراً بحضور ممثلي جميع الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف الرومي في تصريح لـ (كونا) أول من أمس الجمعة أن الاجتماع التنسيقي الذي عقد في الادارة العامة للدفاع المدني شهد توزيع المهام والمسؤوليات بين تلك الجهات حيال تداعيات الأمطار المتوقعة في البلاد. ولفت الى أنه نفذ زيارات ميدانية للتحقق من الجهوزية والاستعداد للأمطار المتوقعة منها زيارة مدينة صباح الأحمد السكنية ونفق المنقف ومستشفى الولادة ودور الرعاية ومطار الكويت الدولي وكانت كلها مجهزة بالمضخات وكل شيء يسير حسب الخطة المرسومة.

وأضاف « قمنا باستعداداتنا وتولينا سحب مياه الأمطار من المجرور الرئيسي بجنوب مدينة صباح الأحمد السكنية بالتعاون بين الأشغال العامة والحرس الوطني وشركة نفط الكويت».

وذكر أن جميع الجهات «تتعاون معنا باستقدام مضخاتها بحيث يتم تفريغ المجرور ليستوعب كمية الأمطار المتوقعة على مدينة صباح الأحمد» مشيرا الى أن بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ما زالتا تعملان على تنظيف الشوارع والطرق والمناهيل.

إلى ذلك أكد مسؤول في وزارة الأشغال العامة أول من أمس أن الأعمال الخاصة بالسيطرة على مجرى السيول في المناطق الجنوبية من البلاد شارفت على الانتهاء.

وقال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الصيانة في (الاشغال) بالإنابة الشيخ المهندس عبدالعزيز الصباح لـ (كونا) إن توجهات الوزارة في الوقت الحالي تستهدف السيطرة على السيول عبر حفر مجرى لها والتعامل مع مشكلة آثار تجمعات مياه الأمطار بحلول آنية تتناسب مع هذه المرحلة بغية الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشاد الصباح بالجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية في التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة التي تعرضت لها البلاد لافتا إلى أنه يقوم حاليا بزيارات تفقدية تشمل مناطق عدة في البلاد.

