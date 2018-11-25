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النهام: خطة ميدانية لمواجهة تداعيات موسم الأمطار


أكد وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام أن اجتماعات اللجنة التنسيقية للطوارئ ستستمر حتى بعد نهاية موسم الأمطار. وقال النهام في تصريح لـ (كونا) عقب اجتماعه مع مسؤولي الجهات المعنية في غرفة عمليات الدفاع المدني ان اجتماعات اللجنة ستستمر حتى بعد نهاية موسم الأمطار وذلك لدورها المهم في الربط بين الجهات الرسمية بما يخدم البلاد، مطمئناً المواطنين والمقيمين في البلاد بأن الأوضاع مستقرة في الوقت الحالي وهناك متابعة فورية لحالة الطقس والأرصاد الجوية مشيرا الى متابعة الوزراء المستمرة والميدانية في هذا الشأن.


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