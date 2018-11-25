وطن النهار

اعلن الناطق الرسمي باسم لجنة الدفاع المدني العقيد جمال الفودري استمرار اعمال اللجنة على مدار الساعة رغم التقارير المطمئنة والتي تفيد باستقرار حالة الطقس في البلاد خلال الساعات القادمة.

وقال الفودري في تصريح لـ «كونا» ان مواصلة اللجنة لاعمالها رغم تقارير مراكز متابعة احوال الطقس المطمئنة يأتي على سبيل الاحتياط ولمتابعة الاعمال في المناطق والطرق التي تأثرت خلال فترة الامطار السابقة.

واكد انه وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح رئيس اللجنة ووكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام نائب رئيس اللجنة وبمشاركة ممثلي الجهات الحكومية والمؤسسات العسكرية تواصل اللجنة تلقي البلاغات الطارئة وكذلك اعمال اصلاح اثار الامطار والسيول السابقة.

وكانت ادارة الأرصاد الجوية في الادارة العامة للطيران المدني توقعت تأثر البلاد بأمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خلال الـ12 ساعة القادمة.

وقال مراقب الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي في تصريح سابق لـ(كونا) انه بناء على التحديثات ومخرجات الخرائط وصور الأقمار الاصطناعية ورادار الطقس تبين ضعف الحالة الجوية مع استمرار وجود فرص لأمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق خلال الـ12 ساعة القادمة مشيرا الى ان فرص سقوط الأمطار ستقل ابتداء من نهار غد السبت.

