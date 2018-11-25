وطن النهار

أكد الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط الدكتور خالد المهدي، أن المشاريع الاستراتيجية لخطة التنمية لم تتأثر جراء الامطار المتساقطة الأخيرة مشيرا الى أنها تسير حسب جدولها الزمني، لافتا الى أن جزءاً كبيراً من المشاريع تم تنفيذها ولم تصل أي تقارير تذكر في نظام المتابعة بأن الامطار سببت اعاقة او خللاً في المشاريع حتى هذه اللحظة.

واوضح المهدي في تصريح صحافي ان تأثر مشاريع التنمية لن يتضح اذا كان ضررها حاليا بل تتبين الصورة في الربع الثالث من مستجدات تقرير المتابعة مع نهاية العام الحالي وعلى اثره سنجد الاجابة الفنية والعلمية الصحيحة.

