وطن النهار

أعلنت اللجنة المشرفة على قرية (صباح الأحمد) التراثية التي تستضيف فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الخليجي سنويا ان المسابقات الرسمية للنسخة الحالية من المهرجان المقرر افتتاحه رسميا بمقر القرية الجمعة المقبل شهدت اقبالا كبيرا.

وقال مدير القرية سيف الشلاحي لـ (كونا) أمس السبت ان ما يفوق الـ5000 مشارك سجلوا في مسابقات المهرجان التي ستبدأ غدا باقامة مسابقة في فئة الأغنام على أن تتوالى باقي المسابقات وتشمل أيضا فئات الابل والطيور والخيل تباعا لحين ختام المسابقات في الأول من مارس المقبل. وأضاف أن مهرجان هذا العام يتميز بالجديد سواء من ناحية تطوير مباني القرية وأهمها ما جرى في قرية الكويت القديمة وزيادة المساحات الخضراء بالقرية وتطوير أماكن استراحة واقامة الزوار وتوفير العديد من الخدمات فضلا عن اضافة مسابقات جديدة في المهرجان بناء على رغبة المتسابقين، مضيفا كذلك أن اللجنة المشرفة على القرية اجتمعت مع رؤساء وأعضاء لجان التحكيم في مسابقات المهرجان المختلفة لحثهم على القيام بدورهم بكل نزاهة وعدالة لاخراج المنافسات بصورة مميزة في ظل تقديم اللجنة لهم كل الدعم لانجاح مهمتهم. وأكد الشلاحي أن اللجنة وفرت كل التسهيلات للمتسابقين في المهرجان من المواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك لزوار القرية حيث ستقام في نهاية كل اسبوع مسابقات شعبية وفعاليات فنية وفلكورية للزوار، داعياً المواطنين ورعايا الدول الخليجية والمقيمين على أرض الكويت للحضور الى القرية الواقعة على طريق السالمي عند الكيلو (59) والاستمتاع بمرافق القرية المتكاملة التي تضم مطاعم ومقاهي ومتاحف ومحال وفندقا وأماكن استراحة الى جانب العديد من الخدمات المتنوعة.

