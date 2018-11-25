وطن النهار

أشاد رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين عبدالله الدماك بالجهود التي تقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة ممثلة بمديرها العام ونوابه وجميع القيادات والعاملين بها لخدمة القطاع الزراعي وتسهيل أعمال المزارعين وهذا دعم حقيقي تقدمه الهيئة لخدمة الزراعة في البلاد.

وقال الدماك في تصريح صحافي عقب زيارته نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لشؤون العمالة الوافدة حسن الخضر رافقه خلالها نائب رئيس الاتحاد حسين بن صامل العجمي وأمين السر بالاتحاد محمد صنهات العتيبي وعضو مجلس الادارة عبدالله الداهوم ان جهود الهيئة واضحة لدى جميع المزارعين وهذا كان واضحا من خلال استقبال نائب المدير العام بالهيئة حسن الخضر واستماعه لهموم وشجون المزارعين التي نقلها له مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين.

واختتم الدماك حديثه بتقديم الشكر والثناء لكل مسؤول في الجهات الحكومية والأهلية بالبلاد بمد يد العون والمساعدة لمجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين وهذا يأتي من شعور المسؤول بالأمانة الملقاة على عاتقه لخدمة جموع المواطنين وتسهيل أعمالهم ومجلس الادارة سوف يطرق جميع الأبواب لتسهيل أعمال المزارعين في جميع وزارات ومؤسسات الدولة الرسمية سواء كانت الحكومية أو الأهلية.

