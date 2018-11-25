آراء

تعليق وزير التجارة خالد الروضان الأخير بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة التعاون التجاري والصناعي للامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت ان «التكامل الاقتصادي الخليجي لم يعد خيارا في زمن التكتلات» هو تصريح يدفعنا ان نتساءل حول حقيقة التكامل الاقتصادي الخليجي.. والى اين يسير؟

فبعد مرور ما يقارب السنتين على الأزمة الخليجية الأخيرة، يعتبر انعقاد هذه اللجنة انجازا كبيرا يعيد الأمل بعودة اللحمة الخليجية وبث الروح من جديد في مجلس التعاون الخليجي بعد ان وصلت الكثير من المساعي الخيرة الى طريق مسدود، الا ان مثل هذه الاجتماعات تعيد الأمل من جديد باستئناف تلك المسيرة الخليجية التي انطلقت مع بداية الثمانينات حيث كانت الأزمات الأمنية على أشدها وعلى الرغم من اطلاق ذلك المشروع الا انه بعد مرور عشرين عاما ذهبت الكويت ضحية لتلك الأزمات خلال تلك الحقبة، وحتى لا يتكرر المشهد سواء مع الكويت او غيرها ولاسيما بعد ان بدأت دول خليجية أخرى تستشعر الخطر الأمني وليس الكويت فحسب، أصبح من الأهمية النظر في حقيقة التكامل الاقتصادي، فمن خلال تحقيق التكامل الاقتصادي يتحقق المطلوب من هذه التكتلات والكيانات التي هي في الأصل كيانات أمنية تهدف الى الحفاظ على البقاء والاستقرار والأمن. فمن خلال نظرة سريعة على تجربة الاتحاد الأوروبي نستوعب تلك الدروس الاقتصادية والأمنية.

فالاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي يواجه اشكالية الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي والخروج الايطالي على الاتحاد، الا ان رئيسة الوزراء البريطانية تواجه مشاكل كبيرة للحصول على موافقة البرلمان على خطتها للانسحاب حيث يصف خصومها تلك الخطة بالانبطاح وانها سوف تجعل من بريطانيا مستعمرة لصالح الاتحاد الأوروبي، اما ايطاليا والتي تعد رابع اكبر دولة في العالم من حيث الديون السيادية فهي تخترق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي بعجز مالي يفوق المسموح به، وقد أثبتت تلك الأزمات صعوبة الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهذا ما يجعل استكمال مسيرة التعاون والتكامل الاقليمي لتشمل الجانب الاقتصادي ضرورة مهمة وملحة.

وقد تمكنت دول الخليج من تحقيق بعض الخطوات في التكامل الاقتصادي كتوحيد التعرفة الجمركية والسوق المشتركة والتنقل بالبطاقة المدنية، لكن الطريق لا يزال طويلاً وأهمها توافق الارادة السياسية ووضع سياسات عامة قادرة على التعاطي مع بطء الاقتصاد العالمي ومساهمة القطاع الخاص في دعم الاقتصادات الخليجية وتعديل التركيبة السكانية بما يتناسب مع الانفتاح الاقتصادي في الوقت الذي لايخل في تلك التركيبة السكانية وأهمية تزايد الاعتماد على العمالة الماهرة الآسيوية والتي تشكل دولها القوى الصاعدة في المسرح الدولي.

