آراء

«أنا غير مسؤول» شعار دارج في مجتمع نعيش فيه ومن خلاله نسعى جاهدين لالقاء اللوم على كل شيء الا أنفسنا، فنلوم الطائرة فهي التي طارت عنا ونلوم المحل التجاري لأنه في نهاية ساعات العمل أغلق أبوابه عند وصولنا متأخرين حتى أولادنا يأتي أحدهم ويقول «سقطني مدرس العلوم»، شعار زرع حولنا بيئة عدم المسؤولية وحدد دورنا فقط بنقد سلبي خال من الحلول يأتي من كل أفراد المجتمع وللأسف من يعمل منهم ومن لا يعمل ليخلق هذا النقد أجواء الاحباط ويطفئ الأمل بيننا ويحفز ممارسات تشوه صورة وطننا الجميل.

في المقابل بين الحين والآخر نسمع عن مبادرات يساهم من خلالها فرد أو مجموعة أو كيان بهدف اثراء مشاعر الاحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع بمجالات مهمة مثل السلامة والصحة والبيئة والذوق العام وغيرها وتُقدم على هيئة عمل جماعي أو فكرة جميلة أو كلمات تعزز دور العطاء عند الفرد وتشعره بأنه لبنة في صرح هذا الوطن ومساهم في تصحيح مسارات خطأ ونشر الوعي وصناعة الأمل ونثر التفاؤل في المجتمع.

سألني أحد الأصدقاء عن اصراري على أن أكتب مقالا أسبوعيا عن صداه وأثره على من يقرأ. والسؤال الأهم ما المكسب الذي يعود علي لهذه المشاركات؟

عندها أخذت أنا نفساً عميقاً

باختصار ولمن لا يعرفني أنا لست صحافيا ولا سياسيا لكني مهني محب للوطن وأهله وأحترم الناس وجمال هذا الوجود، وليس لي أي مكسب مادي ولا أجندة خفية ولست مسيرا فيما أكتب وفي الحقيقة لا يهمني كم وحجم انتشار المقالة، فقناعتي وجل طموحي أن أسهم بسطور قليلة أكتبها بأسلوبي المتواضع بهدف المشاركة في توعية المجتمع، ولا أملك أدوات أقيس من خلالها صدى هذه المقالات لكني في كل مقال أنشره أشعر برضا النفس بأنني ساهمت بكلمات موجهة لمن هم أعزاء على قلبي بهدف صناعة أمل لمستقبل أفضل لبلد يستحق أن نعمل ونضحي لأجله.

أعزائي المبادرات لخدمة المجتمع لا تنحصر على جمعيات أو مؤسسات أو شخصيات بارزة، فالواجب يحتم علينا جميعا أن نسهم بما نتميز به لخدمة هذا الوطن، فبادر بعمل أو كلمة، حتى تشجيعك وتحفيزك للمبادرين هو بحد ذاته مبادرة تنثر أجواء الحماس والعطاء الجميل الذي يشعرك بمسؤوليتك تجاه وطنك، فلا تبخل بالمساهمة ان كنت قادراً على الدفع لتصحيح المسار وان كنت من أهل الخبرة بادر بعمل تقوم به لتطوير الأجيال، ولا تقلل قيمة جهود أي مبادر حتى وان كانت بسيطة فقد تأتي أفعاله أو كلماته في المقام المناسب والوقت المناسب لتترك أثرا جميلا على من هم حوله، وأجمل ما نختم به هو حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم «لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق»

