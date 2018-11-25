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قلم جاف

الكويت ليست.... للكويتيين

يوسف حجي
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الأحد 25 نوفمبر 2018

الكويت ليست للكويتيين هذه حقيقة وليست وحيا من الخيال أو كلمة عابرة تقال وانا لم أسمع هذه الكلمة فقط من من أغلب المواطنين بل شاهدتها بعيني وعايشتها، وسأسرد لكم ما شاهدته وعايشته. ففي نقطة للتفتيش في محافظة الفروانية فقد رأيت عسكريا يستوقف المواطنين و«يشيك» عليهم فقط، اما المقيمين يؤشر لهم بيده بالمرور وعدم التوقف، وعندما وصل دوري وأخذ هويتي وقام «بالتشييك» وأرجعها سألته: لماذا فقط المواطنون تستوقفهم و«تشيك» عليهم؟ فأجاب: المواطنون فقط هم يُطلبون وعليهم ضبط واحضار في قضايا مدنية أما المقيم ليس عليه ضبط واحضار. وقلت له: «شيك» عليه ممكن عليه قضايا جنائية أو اقامته غير صالحة. سكت العسكري وتحركت.
اما المشهد الثاني فعندما كنت ابحث عن مقر لشركة للاسف أغلب الملاك يقولون لي لابد ان يكون العقد باسم وافد لان الوافد يلتزم اما المواطن «يكشت» وغير مبالٍ.
وأما المشهد الثالث عندما ذهبت الى شركة تمويل لشراء بعض الحاجيات قال لي الموظف انت متقاعد ولابد من كفيل. قلت له: لازم كفيل. فأجاب شرط أساس. وقلت له: حتى لو مقيم؟ فرد: حتى لو مقيم يكفلك وتمشي معاملتك.
هذه ثلاثة مواقف معي ناهيك عن الأمور التي اسمعها بان الوافد فرصته بالعمل سواء الخاص أو الحكومي أفضل مهما كانت مؤهلاته وأيضاً لبعض المناصب القيادية التي يترأسها المقيمون في أغلب مؤسسات الدولة والشركات الخاصة دون الاشارة الى منصب المستشار الذي اقتصر على الوافد فقط.
فلا تتعجب عندما ترى كويتيا «يتحلطم» ويقول: نحن غرباء في وطننا وان الكويت ليست لنا فهذه حقيقة وواقع مؤسف لأني فعلا عشتها ورأيتها ولم أسمعها فقط كما يقول البعض.
«وفي الختام أقول: أهل الديرة» أولى بخيرات وشواغر البلد من الغريب وكما قيل «الاقربون اولى بالمعروف».


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