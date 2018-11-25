آراء

سؤال أوجهه لمعالي وزير الصحة في موضوع مهم يحتاج منك الى اجابة حيث انك الوحيد القادر على الاجابة عن هذا السؤال وهو: كم عدد ملفات الوافدين في الطب النفسي وكيفية علاجهم وكم وافد يحمل كرت الطب النفسي الذي يعفيه عن جميع التصرفات الغير مسؤولة هذا بالاضافة الى الادوية الغالية التي تصرف لهم ويقومون ببيعها والتربح من ورائها فهو عامل استقدم لجهه ما وتم تسريحه للعبث بالبلاد بدون رقيب ولا حسيب من تجار الاقامات والسؤال الذي يجب ان تكون له اجابة وافية هو ما مدى استفادة العمل من شخص مريض نفسيا لماذا لم يتم الفحص عليه قبل دخوله للبلاد فهو في هذا البلد ضمن الراتب والمسكن دون تكاليف ويقوم بصرف الادوية وبيعها فهو في راحة ابدية بالاضافة الى علاجهم بالطب الطبيعي والتأهيل الصحي نحب نذكر معالي الوزير ببعد المواعيد وتأخيرها على المواطنين والسبب كثرة تدخل الوافدين واعدادهم الكثيرة للاستفادة من هذا الطب، فما المفروض ان كل من تعرض لحادث أو مرض طارئ وهو وافد ان يتلقى العلاج اللازم حتى تستقر حالته الصحية ومن ثم يعاد لبلده ويكمل علاجه ويكون ذلك على حساب من استقدمه للعمل ولا يبقى بالبلد يتلقى العلاج وهو لايعمل. نرحو النظر بعين الاعتبار واعطاء اهل البلد الاحقية بالعلاج وتخفيف المراجعين من الوافدين ونعود للسؤال لماذا لا يتكفل بعلاجهم التأمين الصحي او على نفقة كفلائهم والسرعة في انهاء علاجهم ومغادرتهم فورا للبلاد حيث انهم اثقلوا كرت الطب النفسي الذي يعفيهم من عقوبة مايقومون به من جريمة وهم من نشر وكثرت بالايام الاخيرة بيع حبوب مخدرة تصرف من الطب النفسي وهناك بعض الصيدليات التي تساعدهم على ذلك بشراء العلاج منهم كما وصل على مسامعنا وان ثبت ذلك فهي مصيبة كبرى وجريمة بحق الوطن والمواطنين فعليك ايها الوزير الاصلاحي التحقق من ذلك بنفسك ولاتثق باحد ويكون تحت اشراف معاليكم وننتظر انهاء الموضوع باسرع وقت ممكن هذا ونود تشكيل لجنه للنظر في مافيا مكتب الفحص الطبي للعمالة بالخارج قبل دخولهم البلاد فهم لايقومون الا بعمل تحليل دم فقط لزوم المعاملة والباقي يتم بعد وصوله للبلاد والدليل على ذلك اعادة الفحص للعامل وبعد ان يتعامل مع من استقدمه سواء كان عاملاً منزلياً او غير ذلك من الخدم الخصوصيين بعيدا عن الانبهاج الاعلامي يجب متابعة الامر ومعاقبة المقصرين والزام المكاتب والشركات المتعهدة لفحص العمالة بالخارج قبل ادخالهم البلد بضرورة خلوهم من جميع الامراض العقلية اولا ومن الامراض المعدية وبخصوص ما يحدث في قضية التأمين الصحي للوافدين وما بها من مأساة يعجز القلم عن وصفها.

اللهم قد بلغت اللهم فأشهد اللهم. احفظ الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه

