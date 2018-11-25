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رأي

مشاكل الشباب


الشباب اهم ركيزة من ركائز المجتمعات وهم من تُبنى الاوطان على سواعدهم ولكن تواجه الشباب عدة عقبات ومشاكل لا تعد ولا تحصى ادت الى احباطهم ومن هذه المشاكل مشكلة البطالة بعد دراسة عدة سنوات وغربة عن الوطن وبعد التخرج يبدأ في رحلة البحث عن فرصة عمل في مجال تخصصه ويبحث هنا وهناك الى ان يتوقف مرغما عن البحث عن الوظيفة التي لايجدها في بلاده الا بعد سنوات وتأتي له عن طريق الواسطة وهذه اسهل طريقة للوظيفة ويبدأ مرة اخرى في البحث ولكن هذه المرة ليس عن وظيفة يبحث عن زوجة او فتاة احلامه ليتزوجها وبعد الزواج ايضا يبدأ برحلة جديدة ولكنها طويلة جدا تصل الى خمس عشرة سنة او عشرين سنة بانتظار بيت الاحلام الذي يحلم به ولا يراه ومن هنا نجد الحكومة تقف موقف المتفرج على آهات المواطن منذ التخرج حتى التقاعد لا تساعده بشي فهل اصبحت الحكومة عاجزة عن تلبية وحل مشاكل مواطنيها وانها لا تستطيع ان تقدم الاقتراحات والحلول بسبب سوء اختيار اعضائها من وزراء ومستشارين وافدين لا يفهمون ما يعاني منه المواطن من مشاكل اصبحت  تعيش معه في كل ايامه نحن ننتظر والحكومة تنتظر من ينتشلها من فشلها الذريع واستخدامها لحلول ترقيعية لا تجدي بشي سوى الفشل تلو الآخر لماذا لا تمد يدها للمواطن ليساعدها ويقدم لها بعض الحلول عن طريق وضع ايميل في كل وزارة لتقوم بمد يد المساعدة للمواطن وتقدم له الحلول فتكون هناك مشاركة بين الوزارة والمواطن لعلنا نجد ضالتنا في هذا الايميل ونجد مستشارين اكفاء يخافون على وطنهم وعلى المواطنين.


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