آراء

1 - # من الصعب.. أن تجد نفسك وسط كومة وحل و تحاول أن تتعلم السباحة.

2 - # من الصعب.. أن تعيد رسم الشروق برمادهم.

3 - الحب الحقيقي رحلة تقطع بها اربعة فصول في وقت واحد و أنت تحلق في سماء السعادة.

4 - # أن تكون صادقاً... ذلك يعني أن يتطابق صوتك مع حقيقة أفعالك.

5 - # أن تكون صادقاً... فذلك يتطلب جهدك في وضع الكلمة على ميزان الحقيقة.

6 - # أن تكون صادقاً... فذلك يتطلب أن تكون كالصخر قد يحفر فيه الدهر و لا يحطمه.

7 - # الابتسامة.. التي تسكبها في قلوب الأخرين ستعود عليك بأكثر منها.

8 - # الابتسامة.. هي فرحة فردت جناحيها لتحلق خارج القلب.

9 - # الابتسامة.. مرآة تعكس سلامة القلب.

1 0- # الابتسامة.. آية نزلت لتحدث بجمال صاحبها.

11 - # من يقول.. الحب هلاك القلب.. لن يعرف سوى الوحدة.

12 - الحب يا مجنونة مغامرة مجهولة البداية و النهاية.

13 - حين أدركت أنهم يجاهدون من أجل نسخ الصورة، أطمئن قلبي على الأصل.

14 - الحقيقة في لب المعنى.

15 - كل بما يليق به يخلق المعنى.

16 - لا تنشغل بأمري، فلم أجتهد إلا لكي أتفوق على نفسي.

17 - جاهدت مراراً في محاربة الخوف، فلما علمت بأنه ثوبي الذي أقابل فيه يومي، رميته.

18 - # حين نشعر بأننا.. سنتعثر في الكلمة، نتمسك بالصمت.

19 - # حين نشعر بأننا.. استهلكنا جميع الكلمات، نرتمي بأحضان الدعاء.

20 - # حين نشعر بأننا.. فقدنا الأمل بالحديث نشد على حبال الصبر.

21 - # الصدق.. صراط لا يجتازه قلب لم يؤمن.

22 - # الصدق.. آخر ما رأيته، مصلوب على جذع غايتهم.

23 - # الصدق.. مادة نادرة في وقت أرخص فيه

الثمين.

