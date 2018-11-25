1 - # من الصعب.. أن تجد نفسك وسط كومة وحل و تحاول أن تتعلم السباحة.
2 - # من الصعب.. أن تعيد رسم الشروق برمادهم.
3 - الحب الحقيقي رحلة تقطع بها اربعة فصول في وقت واحد و أنت تحلق في سماء السعادة.
4 - # أن تكون صادقاً... ذلك يعني أن يتطابق صوتك مع حقيقة أفعالك.
5 - # أن تكون صادقاً... فذلك يتطلب جهدك في وضع الكلمة على ميزان الحقيقة.
6 - # أن تكون صادقاً... فذلك يتطلب أن تكون كالصخر قد يحفر فيه الدهر و لا يحطمه.
7 - # الابتسامة.. التي تسكبها في قلوب الأخرين ستعود عليك بأكثر منها.
8 - # الابتسامة.. هي فرحة فردت جناحيها لتحلق خارج القلب.
9 - # الابتسامة.. مرآة تعكس سلامة القلب.
1 0- # الابتسامة.. آية نزلت لتحدث بجمال صاحبها.
11 - # من يقول.. الحب هلاك القلب.. لن يعرف سوى الوحدة.
12 - الحب يا مجنونة مغامرة مجهولة البداية و النهاية.
13 - حين أدركت أنهم يجاهدون من أجل نسخ الصورة، أطمئن قلبي على الأصل.
14 - الحقيقة في لب المعنى.
15 - كل بما يليق به يخلق المعنى.
16 - لا تنشغل بأمري، فلم أجتهد إلا لكي أتفوق على نفسي.
17 - جاهدت مراراً في محاربة الخوف، فلما علمت بأنه ثوبي الذي أقابل فيه يومي، رميته.
18 - # حين نشعر بأننا.. سنتعثر في الكلمة، نتمسك بالصمت.
19 - # حين نشعر بأننا.. استهلكنا جميع الكلمات، نرتمي بأحضان الدعاء.
20 - # حين نشعر بأننا.. فقدنا الأمل بالحديث نشد على حبال الصبر.
21 - # الصدق.. صراط لا يجتازه قلب لم يؤمن.
22 - # الصدق.. آخر ما رأيته، مصلوب على جذع غايتهم.
23 - # الصدق.. مادة نادرة في وقت أرخص فيه
الثمين.