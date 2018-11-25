أول النهار

خاضت الوحدة الطلابية والمستقبل الطلابي والمستقلة امس انتخابات اتحاد الطلبة «فرع أميركا» وذلك في اجواء حماسية ومنافسة شديدة.

وكانت أعمال المؤتمر الـ 35 لاتحاد طلبة الكويت في أميركا انطلقت بـ«دالاس» تحت شعار الكويت بشبابها، برعاية النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح وبحضور سفير الكويت لدى واشنطن الشيخ سالم العبدالله وأعضاء الوفد الدبلوماسي وممثلي المكتب الثقافي وحشد كبير من الطلبة.

بدأ المؤتمر بكلمة مسجلة لراعي الحفل الشيخ ناصر الصباح الذي أكد على اعتزازه بوجود عدد من الخبراء والمختصين للحديث عن رؤية 2035 التي تبنتها الكويت لتحقيق تطلعات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد لتنهض باقتصادنا ونحقق تنويعاً في مصادرنا.

وأضاف ناصر الصباح: لدينا قضايا كثيرة وخاصة في رؤية 2035 التي تسعى لتغيير مسار الدولة بتعليمها وسكنها وطبابتها، واعادة دور الانسان ليكون منتجاً لنفسه ولغيره مثلما كان أجدادنا السابقون قبل النفط.

من جانبه، قال سفير الكويت في واشنطن الشيخ سالم العبدالله: انني أحرص سنويا على المشاركة في المؤتمر والالتقاء بالطلبة وتشجيعهم لاسيما أن المؤتمر أصبح كبيرا بحجمه وانجازه.

وأضاف العبدالله: يتجدد اللقاء الاقرب الى قلبي لقائي مع أبنائي الطلبة الذي يحمل الكثير من الاماني لتحقيق النجاح في حياتكم العملية وانقل لكم تحيات سمو الامير الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.

من جانبه أشاد رئيس الهيئة الادارية لاتحاد الطلبة طلال سعد العنزي بجهود الجهات الراعية لاعمال المؤتمر، مؤكدا ضرورة استقلالية الحركة الطلابية بعيدا عن الاملاءات الخارجية.

وشكر العنزي النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على رعايته للمؤتمر، وجميع الطلبة الذين حضروا للمشاركة في المؤتمر.

وفي المهرجان الخطابي قبيل انطلاق العملية الانتخابية، شن رئيس قائمة الوحدة الطلابية زنيفر العازمي هجوما لاذعا على ممارسات الهيئة التنفيذية التي انحرفت خلال السنوات القليلة الماضية في سلوك وتوجه الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أن الهيئة التي يجدر بها أن تقوّم أي اعوجاج أو انحراف في سلوك أي من فروع الاتحاد، تحولت الى مجموعة حزبية متحيزة تخدم مصالح مجموعة وفئة معينة، متجاهلة التاريخ الطويل لهذه المؤسسة وضاربة بعرض الحائط الارادة الديموقراطية الطلابية.

وحذر العازمي من تكرار الأحداث المؤسفة التي شهدتها الانتخابات خلال العام الماضي، ومن تفشي الحزبية والتعدي الصارخ والواضح على ارادة طلاب وطالبات أميركا في انتخابات وفد المؤتمر 2017.

وشدد العازمي على أن «الوحدة الطلابية» لن تقف موقف المتفرج ازاء ما وصفته بالمهازل المتكررة بحق طلاب وطالبات أميركا، وستكون كما كانت دائماً في الصف الأول للدفاع عن الطلبة وستحرص على أن تحترم رغباتهم واختياراتهم الديموقراطية شاء من شاء وأبى من أبى.

ودعا العازمي في ختام خطابه لاتخـاذ موقـــف حازم تجاه ما وصفته بالاســاءات والمهازل التي تقوم بها الهيئة التنفيـــذية بالتعاون مع الاتحاد الوطني فرع - الولايات المتحدة الأميركية بقيادة قائمة المستقبــل الطلابــي، والتـي تعد اعتداءً شاملاً على الطلبة، مؤكــدة ضـــرورة ايقاف هــذه الممارســات لضمـــان أن يمارس الطلبة حقهم في اختيار ممثلهم الشــرعي دون تدخــلات أو تزوير من أي حزب أو جماعة كانت.

